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Tisza-kormány: jön a rendkívüli parlamenti ülés, módosul az alaptörvény
Gazdaság

Tisza-kormány: jön a rendkívüli parlamenti ülés, módosul az alaptörvény

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Jövő héten szavazhat a parlament az alaptörvény módosításáról. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt, hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításról. A friss eseményekről ebben a cikkben számolunk be.
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Ügyészség: terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indult nyomozás Szakács István ellen

A rendőrség önállóan döntötte el, hogy gyanúsítotti kihallgatást fog végrehajtani terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt egy influenszer ellen, és erről múlt hét pénteken telefonon tájékoztatta a Fővárosi Főügyészséget - közölte a főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntetőeljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége; a nyomozás elrendelésének alapja a rendőrség tájékoztatása szerint az influenszer által június végén közzétett videóüzenet volt.

A nyomozó hatóság kedden telefonon közölte a főügyészséggel, hogy az ügyben az influenszernél kutatást fognak végrehajtani, őt elő fogják állítani és gyanúsítottként fogják kihallgatni - tették hozzá.

Az illetékes ügyész szóban felhívta a nyomozó hatóság figyelmét arra, hogy külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja-e a Büntető Törvénykönyv vonatkozó törvényi tényállását.

Hozzátették, hogy a sajtóhírekre figyelemmel szerdán a Fővárosi Főügyészség kérésére a rendőrség telefonon azt a tájékoztatást adta, hogy kutatást tartott az influenszernél, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt, a gyanúsítottat a rendőrség nem vette őrizetbe.

A büntetőeljárási törvény szerint a nyomozásnak a gyanúsítotti kihallgatás előtti szakasza, a "felderítés" során a nyomozó hatóság önállóan jár el, ez alapján a gyanú megalapozottságának kérdésében önállóan dönt, ahhoz ügyészi jóváhagyás nem szükséges, ilyen ez esetben sem történt - írták.

A Fővárosi Főügyészség a gyanúsítás elleni panasz elbírálásakor lesz abban a helyzetben, hogy a gyanúsítás törvényességét megítélje - közölték, hozzátéve, hogy a panasz és az ügyiratok csütörtök délelőtt érkeztek meg a rendőrségtől az ügyészségre.

A főügyészség a panasz elbírálásának eredményéről tájékoztatni fogja a közvéleményt - áll a közleményben. (MTI)

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Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament

Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt, hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításról.

Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-nek elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik.

A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról.

Az Országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállítóvezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit.

A három előterjesztésről a parlament kedden szavaz majd. A keddi ülés során, az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament. (MTI)

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A NAV felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében

Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást - közölte az adóhatóság csütörtökön az MTI-vel.

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Orbán Anita: a NATO erősebb, mint valaha

A NATO erősebb, mint valaha - jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook-videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO-csúcstalálkozón.

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Áder János válaszolt Magyar Péternek

Hiába a néhány napos pihenés, a sánta kutya ma is megelőzte Magyar Pétert. Hazudik Magyar Péter, amikor azt állítja, hogy a 2018. októberi amerikai utunk családi kiruccanás volt. Valójában, hivatalos út volt, közölte Áder János, Magyarország volt köztársasági elnöke.

"Hazudik Magyar Péter, amikor azt sejteti, hogy velünk utazó lányunk utazási költségeit az adófizetők állták.

Nem, ezeket mi magunk fizettük ki.

Hazudik Magyar Péter, amikor azzal gyanúsít, hogy adófizetői pénzből voltam külföldön horgászni.

Ilyenre egyetlen egyszer sem került sor.

Felszólítom Magyar Pétert, legyen olyan bátor, hogy kérdések helyett állításként fogalmazza meg vádjait, és ezután vállalja ennek minden polgári jogi és büntetőjogi következményét" - írta Áder János.

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Sosem látott egységről szólt volna, végül Donald Trump kijelentései határozták meg a NATO-csúcsot - De milyen szerep jutott Magyarországnak?

Az ankarai NATO-csúcs (2026. július 7–8.) legfontosabb üzenete nem egy új stratégiai jelszó, hanem a végrehajtás volt. A szövetség azt kívánta bizonyítani, hogy a megemelt védelmi kiadásokból valódi ipari kapacitás és stratégiai szállítási képesség születik. A politikai csúcspontot a szerdai állam- és kormányfői ülés jelentette, de az irányváltást már a keddi védelmi ipari fórum is jelezte, ahol kevesebb általános ígéret, több konkrét beszerzés és képességfejlesztés jelent meg. Magyarország számára a csúcs különösen fontos próba volt: az új kormánynak vissza kellett térnie a szövetségi főáramba, képviselnie kellett a kárpátaljai magyarok ügyét, és bizonyítania, hogy Budapest hozzájárulásokat is visz a NATO asztalára.

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Sosem látott egységről szólt volna, végül Donald Trump kijelentései határozták meg a NATO-csúcsot - De milyen szerep jutott Magyarországnak?
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TASZ: tömegesen vettek fel embereket a nemzetiségi névjegyzékbe a beleegyezésük kívül

A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokér (TASZ) szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson; a civil jogvédő szervezet feljelentést tett.

A TASZ azt közölte a Facebook-oldalán, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagyrészt a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel választókat.

Kifejtették, hogy a roma nemzetiségi listára szavazók száma március végén két nagyobb hullámban bővült, bár sokan le tudtak iratkozni, végül így is több mint 44 ezer ember szerepelt a roma nemzetiségi névjegyzékben.

A civil jogvédő szervezet szerint a kampányban több településen élelmiszercsomag-osztást szerveztek az Országos Roma Önkormányzathoz és a Fideszhez köthető szereplők, és a csomagokat sokszor csak a személyes adatok megadása után lehetett átvenni.

Ezekkel az adatokkal lehetőség nyílhatott a névjegyzékbe vételi kérelmek kitöltésére és leadására csalók által is - tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy a kampányidőszakban több mint 10 ezer embert meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami a szervezet szerint valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet.

Mindez felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját, ezért a választások tisztaságának védelme érdekében feljelentést tettek ismeretlen tettesek ellen - közölték. (MTI)

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Áder Jánosnak üzent Magyar Péter

Vajon rendben van az, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai (orlandoi) Disneylandbe - teszi fel a kérdést Magyar Péter a Facebookon.

"Úgy hallom, hogy Áder János ma az “önkény” ellen fog tüntetni. Mielőtt a volt köztársasági elnök elindul ma a demokráciáért és a jogállamért rettegni, jó lenne, ha megválaszolná a következő kérdéseket a magyaroknak" - írja Magyar, kifejtve, hogy

  • az 55 millió forint adófizetői pénzbe kerülő 2018-as családi kiruccanása az USA-ba pontosan milyen eredményeket hozott Magyarországnak?
  • Tényleg az egyik lányának a születésnapját ünnepelték 2 napos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen?
  • Tényleg a magyar emberek állták a többszázezres belepőket a vidámparkba (Disneyland)?
  • Tényleg nem volt megfelelő az 1,3 millió adófizetői pénzen foglalt elnöki lakosztály Miami-ban, és utasítást adott elnök úr, hogy foglaljanak másik egymillióért Disneylandhez közel, Orlandoba?
  • Hány ilyen útja volt elnök úr? Hány külföldi horgászatot álltak a magyar adófizetők?

Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson! Álljon ki a magyarok elé, és mondja el, hogy hány magánprogramját fizettük a kétmilliárdos villa, a tízmilliárdos közpénzégető alapítvány mellett! És jelölje meg, hogy mikor tervezi visszafizetni ezeket az összegeket az államkasszába! Jó tüntetést! Bár a helyzet egyre inkább örkényi… - zárja posztját Magyar.

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Tisza-kormány: hamarosan érkeznek a kormány döntései

  • Magyar Péter a NATO-csúcsán. Magyar Péter miniszterelnök Ankarában képviselte Magyarországot a NATO-csúcstalálkozón Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kíséretében.

  • Magyarország NATO-álláspontja. A kormányfő kijelentette, hogy egy erős NATO-t támogatnak, és megbízható szövetségesek akarnak lenni (2035-ig növelik a védelmi kiadásokat), de fegyvereket továbbra sem küldenek Ukrajnába.

  • Találkozó Volodimir Zelenszkijjel. Magyar Péter egyeztetett az ukrán elnökkel is; a tervek szerint a jövőben Kijevben vagy Budapesten tartanak majd kétoldalú (bilaterális) találkozót, de a pontos időpont még kérdéses.

  • Magas az államháztartási hiány. Az új Tisza-kormány átvilágítása szerint a 2026-os költségvetési hiány a tervezett 3,7% helyett a GDP 8,3%-át is elérte volna. Az uniós megállapodásoknak és kormányzati intézkedéseknek köszönhetően ezt sikerült 7,5%-ra mérsékelni.

  • Költségvetési újratervezés. A kormány augusztus végéig módosítja a 2026-os büdzsét az új hiánycéllal, október végéig pedig benyújtja a 2027-es költségvetést és a középtávú terveket.

  • Nincs árfolyamcél a forintra. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy nincs konkrét árfolyamcéljuk a forint kapcsán, de a kiszámíthatóságot és a stabilitást kulcsfontosságúnak tartják.

  • Kirúgások a közmédiánál. A közmédia hírszolgáltatásának leállása után az új, átmeneti vezetés első napján azonnal több felsővezetőt, ismert műsorvezetőt és híradóst mentett fel a munkavégzés alól.

  • Nem mennek Tusnádfürdőre. A Tisza-kormány és a frakció tagjai visszautasították a meghívást a tusnádfürdői fesztiválra, azzal indokolva, hogy a teljes nyarat munkával töltik (ez alól csak az augusztus 10–20. közötti időszak lesz kivétel).

  • Brüsszeli per az árréssapkák miatt. Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé citálja Magyarországot, mert álláspontjuk szerint a hazai árrésstopok indokolatlanul torzítják a versenyt és sértik a belső piaci szabályokat.

  • Kevesebb uniós hitelt kér a kormány. Magyarország az Orbán-kormány által korábban benyújtott 17,4 milliárd eurós igénnyel szemben csak nagyjából 10 milliárd eurót hívna le az EU védelmi hitelprogramjából (SAFE), miután felülvizsgálták a korábbi projekteket.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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Nyomoz a rendőrség a hatvanpusztai zebrapusztulás ügyében

Az illetékes kormányhivatal közigazgatási eljárása mellett a rendőrség is nyomozást indított azért, hogy kiderüljön, hogyan pusztulhatott el a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tíz zebrája közül három, írja a Telex.

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Újabb csavar: még többen távozhatnak az Alkotmánybíróságból

A törvényalkotási bizottság elé olyan módosítás került, amely szerint a jövőben a 70. születésnapján több más alkotmánybíró megbízatása is megszűnne, írja a hvg.hu.

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Éles kritikát fogalmazott meg Sulyok Tamás: szerinte veszélyes precedenst teremthet a kormány új terve

Sulyok Tamás köztársasági elnök élesen bírálja az Alaptörvény tervezett tizenhetedik módosítását, amely többek között közvetlenül megszüntetné hivatali megbízatását. Az államfő szerint a javaslat személyre szabott, politikai indíttatású eltávolítás, amely sérti a jogállamiságot, a demokráciát és a hatalommegosztás elvét. Sulyok figyelmeztetett, hogy a lépés veszélyes precedenst teremthet bármely független közjogi intézmény vezetőjének elmozdítására, és a hatalomkoncentráció irányába mutat. A helyzet rendezéséhez a Velencei Bizottság bevonását és az európai alkotmányos elvek tiszteletben tartását sürgette.

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Éles kritikát fogalmazott meg Sulyok Tamás: szerinte veszélyes precedenst teremthet a kormány új terve

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