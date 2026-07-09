Trump megfenyegette Spanyolországot, de a lépés visszafelé is elsülhet

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Spanyolországot, hogy megszakítja vele a kereskedelmi kapcsolatokat, miután ismét élesen bírálta az európai ország alacsony védelmi kiadásait.
Nem vesznek részt. Nem fizetnek. Semmi közöm nem akar lenni Spanyolországhoz. Szakítsunk meg velük minden kereskedelmet
– fogalmazott Trump.
A konfliktus hátterében az áll, hogy Spanyolország volt az egyetlen NATO-tagállam, amely tavaly nem vállalta, hogy bruttó hazai termékének 5 százalékát védelemre fordítja.
A fenyegetés gazdasági súlyát jelentősen növeli, hogy
AZ ENERGIATERMÉKEK ADJÁK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SPANYOLORSZÁGBA IRÁNYULÓ EXPORTJÁNAK LEGNAGYOBB RÉSZÉT.
Az S&P Global elemzése szerint a két ország energetikai kapcsolatai az orosz–ukrán háború kitörése után mélyültek el. Míg 2022 előtt Spanyolország teljes energiaimportjának mindössze 3,5 százaléka érkezett az Egyesült Államokból, 2024-re ez az arány már mintegy 17 százalékra emelkedett.
Spanyolország az elmúlt években egyre több amerikai kőolajat, finomított terméket és LNG-t vásárolt. Az Egyesült Államok Spanyolországba irányuló kőolajexportja közel ötszörösére nőtt, amivel az ország tavaly az amerikai nyersolaj ötödik legnagyobb vásárlójává vált. Az amerikai hordók 2025-ben a spanyol finomítók teljes kőolaj-felhasználásának mintegy ötödét fedezték.
Az LNG-piacon még erősebb a függőség. Az Egyesült Államok 2025-ben mintegy 7,4 millió tonna cseppfolyósított földgázt szállított a spanyol kikötőkbe, ami visszagázosítva nagyjából 10,2 milliárd köbméter földgáznak felel meg.
EZZEL AZ AMERIKAI LNG A TELJES SPANYOL LNG-IMPORT 46 SZÁZALÉKÁT ADTA.
A kereskedelmi kapcsolatok esetleges korlátozása ezért jóval túlmutatna a hagyományos áruforgalmon: az amerikai energiahordozók kiesése vagy megdrágulása érzékenyen érinthetné Spanyolország - ezzel együtt az Európai Unió - energiabiztonságát, miközben az amerikai exportőrök is elveszítenék egyik legfontosabb piacukat.
A spanyol kormány egyelőre igyekezett tompítani a kijelentések jelentőségét. Pedro Sánchez azt mondta, hogy "a helyén kezelik Trump megszólalását", az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolatot pedig továbbra is nagyon pozitívnak tartja. Az Európai Bizottság ugyanakkor határozottabban reagált: Brüsszel arra figyelmeztetett, hogy elvárja az Egyesült Államoktól a korábban megkötött kereskedelmi megállapodás betartását.
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