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Új időjárási rendszer tör be Magyarországra napokon belül
Gazdaság

Új időjárási rendszer tör be Magyarországra napokon belül

Portfolio
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Ezen a hétvégén kellemes, 30 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk. Míg szombaton a napsütésé lesz a főszerep, vasárnap már megnövekszik a felhőzet, és elszórtan csapadék is kialakulhat, miközben a légmozgás mindkét nap élénk marad - tudósított a HungaroMet Nonprofit Zrt..

A felfrissülést hozó éjszaka után szombaton túlnyomóan napos, gomolyfelhős idő várható, mivel északnyugat felől száraz légtömeg áramlik a térségbe. Záporok és zivatarok estig csak kevés helyen, elsősorban délnyugaton és északkeleten fordulhatnak elő,

a csúcshőmérséklet pedig 26 és 33 fok között alakul.

Szombat estétől egy kelet felől érkező időjárási rendszer hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Vasárnap estig több helyen is számítani lehet időszakos csapadékra, de jelentős mennyiségű eső csak elvétve eshet. A felhősebb égbolt ellenére vasárnap napközben is többórás napsütésre van kilátás, a legmelegebb órákban pedig 26 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk.

Az északi, északnyugati szelet mindkét nap többfelé élénk, vasárnap pedig helyenként erős széllökések kísérik.

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