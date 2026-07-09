Új időjárási rendszer tör be Magyarországra napokon belül

A felfrissülést hozó éjszaka után szombaton túlnyomóan napos, gomolyfelhős idő várható, mivel északnyugat felől száraz légtömeg áramlik a térségbe. Záporok és zivatarok estig csak kevés helyen, elsősorban délnyugaton és északkeleten fordulhatnak elő,

a csúcshőmérséklet pedig 26 és 33 fok között alakul.

Szombat estétől egy kelet felől érkező időjárási rendszer hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Vasárnap estig több helyen is számítani lehet időszakos csapadékra, de jelentős mennyiségű eső csak elvétve eshet. A felhősebb égbolt ellenére vasárnap napközben is többórás napsütésre van kilátás, a legmelegebb órákban pedig 26 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk.

Az északi, északnyugati szelet mindkét nap többfelé élénk, vasárnap pedig helyenként erős széllökések kísérik.

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