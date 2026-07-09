Új korszak kezdődött Magyarországon, minden új autót érintenek ezek a szabályok

Július 7-től újabb szakaszába lépett az Európai Unió járműbiztonsági szabályozása. Az újonnan forgalomba helyezett személyautók és könnyű haszongépjárművek már fejlettebb vezetéstámogató rendszerekkel kerülhetnek piacra, amelyek a sofőr figyelmét is ellenőrzik, hatékonyabban ismerik fel a gyalogosokat és kerékpárosokat, és több más területen is szigorúbb biztonsági előírásoknak kell megfelelniük, írja a Vezess.hu.

A július 7-én életbe lépett uniós szabályozás kizárólag az újonnan forgalomba helyezett személyautókat és könnyű haszongépjárműveket érinti. A már használatban lévő autókra nem vonatkozik, ezért azokat nem kell utólag átalakítani, és rendkívüli műszaki vizsgára sem kell vinni. A változás a GSR2 néven ismert uniós járműbiztonsági rendelet újabb állomása, amelynek célja a halálos és súlyos közúti balesetek számának csökkentése, különösen a gyalogosok, kerékpárosok és motorosok védelme érdekében.

Az egyik legfontosabb újdonság a továbbfejlesztett automatikus vészfékező rendszer. Az új autóknak már nemcsak a többi járművet kell megbízhatóan felismerniük, hanem a gyalogosokat és a kerékpárosokat is. Veszélyhelyzetben először figyelmeztetik a vezetőt, majd szükség esetén önállóan is fékeznek. Ez elsősorban városi forgalomban jelenthet komoly segítséget, amikor néhány tizedmásodperc is dönthet egy baleset elkerüléséről.

Szintén kötelezővé vált a fejlettebb vezetői figyelemfigyelő rendszer. Ez nem a fáradtság jeleit elemzi, hanem azt figyeli, hogy a sofőr valóban az útra koncentrál-e. Ha a vezető túl sokáig a telefonját, a központi kijelzőt vagy más irányba nézi, a rendszer hangjelzéssel, vizuális figyelmeztetéssel vagy a kormány rezgésével figyelmeztet. A rendszer 20 kilométer per órás sebesség felett automatikusan működik, miközben a szabályozás azt is előírja, hogy a személyes adatokat csak a működéshez szükséges mértékben kezelhetik.

A szabályok a haszongépjárművekre is kiterjednek. Az új előírások célja a holtterek csökkentése és a közvetlen kilátás javítása, hogy a sofőrök könnyebben észrevegyék a jármű előtt vagy mellett tartózkodó gyalogosokat és kerékpárosokat. Ebben a kamerák, szenzorok és az áttervezett járműkialakítás egyaránt szerepet kapnak.

Szigorodtak a gumiabroncsokra vonatkozó követelmények is. A gyártóknak már azt is bizonyítaniuk kell, hogy az abroncsok nemcsak új állapotban, hanem részben elkopva is megfelelő tapadást biztosítanak nedves útfelületen. Ez nem változtat a minimális profilmélységre vonatkozó szabályokon, de közelebb hozza a laboratóriumi vizsgálatokat a valódi használati körülményekhez.

Emellett a gyalogosvédelmi előírásokat is tovább szigorították. Az új autók karosszériáját úgy kell kialakítani, hogy egy esetleges ütközés során kisebb legyen a gyalogosokat érő sérülések súlyossága, különösen a motorháztető és a szélvédő környékén.

Az új rendszerek ugyan egyre több feladatot látnak el, de továbbra sem teszik önvezetővé az autókat. A vezető felelőssége nem változik, a technológia csupán figyelmeztet, illetve bizonyos helyzetekben beavatkozik a balesetek megelőzése érdekében.

A most életbe lépett szabályok egy hosszabb folyamat részei. Az elmúlt években fokozatosan vált kötelezővé többek között a guminyomás-ellenőrző rendszer, az automatikus segélyhívó, az intelligens sebességasszisztens és a baleseti eseményrögzítő is. Az Európai Unió a következő években is folytatja a szabályozás szigorítását, így 2027-ig és 2029-ig újabb biztonsági előírások várhatók, elsősorban a figyelemfigyelő rendszerek, valamint a buszok és teherautók biztonsági megoldásainak továbbfejlesztése terén.

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