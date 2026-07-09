Újabb csavar: még többen távozhatnak az Alkotmánybíróságból

Eddig azt lehetett tudni, hogy az Alaptörvény-módosítás visszaállítja az alkotmánybírók korábbi felső korhatárát, így az éppen 70 éves kora előtt nem sokkal elnökként odahelyezett Polt Péter volt legfőbb ügyész, valamint a 71 éves Haszonitsné Ádám Mária, a 74 éves Juhász Miklós és a 72 éves (idősebb) Lomnici Zoltán kényszerül távozni, írja a hvg.hu. Ezenkívül Czine Ágnesnek életkorától függetlenül idén novemberben lejár a 12 éves mandátuma, amely nem újítható meg. Így a 15 tagból 10 marad.

Most azonban a törvényalkotási bizottság csütörtöki ülésére olyan módosító javaslat érkezett, hogy „Ha az Alkotmánybíróság – az Alaptörvény tizenhetedik módosítása hatálybalépésekor – hivatalban lévő tagja az Alaptörvény tizenhetedik módosítása hatálybalépését követően tölti be hetvenedik életévét, megbízatása a hetvenedik életévének betöltésének napján szűnik meg.”

Vagyis az Alaptörvény-módosító kormányjavaslat a jelenlegi alkotmánybírókra nézve állítaná vissza a korhatárt, a még újabb javaslat pedig folyamatosan mindenkire, aki betölti.

Így nem tudja majd kitölteni a teljes 12 évét Hende Csaba (1960-ban született, 2025-ben lett alkotmánybíró, 2037-ig lenne, de 2030-ban lesz 70 éves) és Márki Zoltán (1960, 2021–2033 a mandátum, de ő is már 2030-ban betölti a korhatárt).