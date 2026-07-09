ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Gazdaság

Újabb csavar: még többen távozhatnak az Alkotmánybíróságból

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A törvényalkotási bizottság elé olyan módosítás került, amely szerint a jövőben a 70. születésnapján több más alkotmánybíró megbízatása is megszűnne, írja a hvg.hu.

Eddig azt lehetett tudni, hogy az Alaptörvény-módosítás visszaállítja az alkotmánybírók korábbi felső korhatárát, így az éppen 70 éves kora előtt nem sokkal elnökként odahelyezett Polt Péter volt legfőbb ügyész, valamint a 71 éves Haszonitsné Ádám Mária, a 74 éves Juhász Miklós és a 72 éves (idősebb) Lomnici Zoltán kényszerül távozni, írja a hvg.hu. Ezenkívül Czine Ágnesnek életkorától függetlenül idén novemberben lejár a 12 éves mandátuma, amely nem újítható meg. Így a 15 tagból 10 marad.

Most azonban a törvényalkotási bizottság csütörtöki ülésére olyan módosító javaslat érkezett, hogy „Ha az Alkotmánybíróság – az Alaptörvény tizenhetedik módosítása hatálybalépésekor – hivatalban lévő tagja az Alaptörvény tizenhetedik módosítása hatálybalépését követően tölti be hetvenedik életévét, megbízatása a hetvenedik életévének betöltésének napján szűnik meg.”

Vagyis az Alaptörvény-módosító kormányjavaslat a jelenlegi alkotmánybírókra nézve állítaná vissza a korhatárt, a még újabb javaslat pedig folyamatosan mindenkire, aki betölti.

Így nem tudja majd kitölteni a teljes 12 évét Hende Csaba (1960-ban született, 2025-ben lett alkotmánybíró, 2037-ig lenne, de 2030-ban lesz 70 éves) és Márki Zoltán (1960, 2021–2033 a mandátum, de ő is már 2030-ban betölti a korhatárt).

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Ugrott az olaj, ütötték a tőzsdéket
Megszólalt Kármán András, kiderült, mekkora valójában a hiány - Azonnal reagál a forint
Kilőtt az olajár, így alakul holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility