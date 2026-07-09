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Újabb fontos feladatot kaphat Ruff Bálint és a Vagyonvisszaszerzési Hivatal
Gazdaság

Újabb fontos feladatot kaphat Ruff Bálint és a Vagyonvisszaszerzési Hivatal

MTI
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A parlament törvényalkotási bizottságának csütörtöki ülésén a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos jogszabályok közül. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról a javaslat szerint

Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítvány megtárgyalása során a bizottság azzal is egyetértett, hogy a javaslatban ne szerepeljen az önálló szabályozó szervek - például az energetikai hivatal - önálló alaptörvényi szabályozásának megszüntetése. Az indoklás szerint az új alkotmány előkészítése során részletesen meg kell vizsgálni az önálló szabályozó szervek önálló alkotmányos jogállását, ezért ezen szervek alaptörvényben foglalt meghatározásának hatályon kívül helyezése jelenleg nem sürgető.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló rész úgy változik, hogy a testület nemcsak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése érdekében működik, de

a jogellenesen kezelt közvagyon felkutatása és visszaszerzése is feladata lesz.

A bizottsági ülésnek az alaptörvény-módosításról szóló napirendi pontja vitájáról a fideszes képviselők távol maradtak, a javaslatot vita nélkül fogadta el a testület.

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