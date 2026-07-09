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Újabb katasztrófa fenyegeti a földrengés sújtotta dél-amerikai országot: súlyos járványok törhetnek ki a romokon
Gazdaság

Újabb katasztrófa fenyegeti a földrengés sújtotta dél-amerikai országot: súlyos járványok törhetnek ki a romokon

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A múlt hónapban Venezuela északi partvidékét sújtó kettős földrengés után nem a közvetlen sérülések jelentik a legnagyobb egészségügyi kockázatot, hanem a rendszeres orvosi ellátás összeomlása, a zsúfolt menedékhelyek és a tiszta ivóvíz hiánya – hívta fel a figyelmet a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) vezetője.

Jarbas Barbosa, a szervezet igazgatója hangsúlyozta, hogy a következő hetekben az egészségügyi ellátás akadozása, a túlzsúfoltság, valamint a csatornázás és a vízellátás hiányosságai okozhatják a legsúlyosabb problémákat, az alapellátáshoz és a védőoltásokhoz való korlátozott hozzáférés mellett. Az igazgató kiemelte, hogy a lakosság átoltottsága már a katasztrófa előtt is rendkívül alacsony volt Venezuelában, így a több mint nyolcvan ideiglenes menedékhelyen élők különösen ki vannak téve a különböző járványok veszélyének.

A PAHO – amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) amerikai regionális irodájaként működik – a venezuelai egészségügyi minisztériummal közösen szorosan figyelemmel kíséri a légúti és emésztőrendszeri megbetegedések esetleges terjedését. A tábori kórházakat és menedékhelyeket egy olyan korai előrejelző rendszerbe kapcsolják be, amely

kifejezetten a hasmenéses és lázas megbetegedésekre, a légúti fertőzésekre, valamint a védőoltással megelőzhető betegségekre fókuszál.

Ciro Ugarte, a PAHO egészségügyi vészhelyzetekért felelős igazgatója rámutatott, hogy a venezuelai egészségügyi rendszer az évek óta tartó gazdasági válság miatt már eleve rendkívül meggyengült, így a földrengést követően nem állt rendelkezésre elegendő kapacitás az ellátáshoz. A helyzetet tovább súlyosbította a szakképzett egészségügyi dolgozók elvándorlása, ami a tágabb kivándorlási hullám része. A katasztrófát követő napokban olyan intézményeket is traumatológiai és sürgősségi betegellátásra kellett átalakítani, amelyeket eredetileg nem erre a célra terveztek. Az ellátás színvonala azóta a nemzetközi segítségnek, a más régiókból érkező szakembereknek és a tábori kórházak telepítésének köszönhetően javulni kezdett.

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A hatóságok szerdai tájékoztatása szerint

a halálos áldozatok száma 3811-re emelkedett, a sérülteké elérte a 16 740-et, míg a katasztrófa miatt 17 907 ember vált hajléktalanná.

A legsúlyosabb károkat elszenvedő La Guaira államban mintegy háromszáz áldozatot azonosítatlanul temettek el, ám a venezuelai igazságügyi orvosszakértői szolgálat részletes nyilvántartást vezet a későbbi beazonosításuk érdekében. Armando De Negri, a PAHO venezuelai képviseletének vezetője elmondta, hogy pontosan rögzítik a sírhelyeket, és DNS-vizsgálatra alkalmas mintákat, például fog-, csont- és körmintákat vesznek a későbbi azonosításhoz.

Delcy Rodríguez ügyvezető elnök határozottan megvédte a kormány válságkezelési intézkedéseit, miután komoly bírálatok érték a kabinetet, amiért a mentési és helyreállítási munkálatok jelentős részét sok helyen civilek végezték, külföldi mentőcsapatok, tűzoltók és önkéntes katonák támogatásával.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Cem Tekkesinoglu/Anadolu via Getty Images

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