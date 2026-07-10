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1,25 milliárd forintos rendkívüli támogatást kapnak az önkormányzatok
Gazdaság

1,25 milliárd forintos rendkívüli támogatást kapnak az önkormányzatok

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Összesen csaknem 1,25 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak egyes települési önkormányzatok a kormánytól – derül ki a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozott döntési listából. A támogatás több száz önkormányzat között oszlik meg, az egyes településeknek megítélt összegek néhány százezer forinttól csaknem 200 millió forintig terjednek.

A most közzétett dokumentum egy korábban meghirdetett pályázat döntési listája lehet. A rendkívüli önkormányzati támogatásokra az idei költségvetésben összesen 5,5 milliárd forintos keretet különítettek el, amelyből a mostani döntési körben mintegy 1,25 milliárd forintot osztanak szét.

A támogatást azok az önkormányzatok kérhették, amelyeknél veszélybe került a működőképesség vagy valamely kötelező önkormányzati feladat ellátása.

A pénzt jellemzően már fennálló, 2025-ben vagy 2026-ban keletkezett, de még ki nem fizetett működési kötelezettségekre lehet kérni.

A pályázati kiírás alapján a támogatásból fedezhetők például lejárt közüzemi és szolgáltatói számlák, jogerős bírósági ítéletből vagy hatósági határozatból eredő fizetési kötelezettségek, illetve az egészségügyi alapfeladatok közös ellátásához kapcsolódó elmaradt önkormányzati hozzájárulások. Különösen indokolt esetben a támogatás az önkormányzati dolgozók nettó munkabérének kifizetésére is felhasználható. A támogatás tehát nem általános fejlesztési forrás: a kiírás szerint beruházásokra, felújításokra, állagmegóvásra vagy karbantartásra nem lehet fordítani.

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Ez azt is jelenti, hogy a mostani lista alapján legalább 314 önkormányzat küzd pénzügyi nehézségekkel Magyarországon.

És ebben olyan, ismerten pénzügyi nehézségekkel küzdő önkormányzatok, mint például Budapest és Győr, még csak benne sincsenek.

A legnagyobb összeget Dány önkormányzata kapja, csaknem 191,5 millió forintot. Martfűnek 60 millió, Ikladnak közel 57,6 millió, Mezőhegyesnek pedig valamivel több mint 51 millió forintot ítéltek meg. Csongrád és Heves egyaránt 50 millió forintos támogatásban részesül.

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