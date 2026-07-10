Átadták a Mester Árpád teret az Ecseri úti metróállomás fölött felújított területen

Az átadáson Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt: az ilyen közterek megújítása messze nem lokális kérdés, hanem egész Budapest életminősége szempontjából kulcsfontosságú, hogy az emberek tízezrei által használt csomópontok, közterek milyen minőségűek. Olyan helyek, ahol van kedvünk megállni, találkozni, amire egy jó szívvel gondolunk, vagy olyan helyek, ahol megpróbálunk a létező leggyorsabban átrohanni és a lehető legkevesebb időt tölteni? - vetette fel.
Hozzátette: vannak sikeres köztérmegújítások, mint például a Moszkva tér-Széll Kálmán tér megújítása, de "bőven nincsen elég belőlük"; fontos lenne több ilyen projekt.
Megjegyezte: egy ilyen felújítás nemcsak az itt élőknek hoz életminőség-javulást, de felértékeli a környező ingatlanokat is, és mindössze egy "autópálya-koncesszor egynapi díjából" elkészült.
A miniszter szerint fontos foglalkozni az ilyen csomópontokkal, a vasúti- és Volán-pályaudvarok melletti területek megújításával.
Emlékeztetett arra: pénteken született döntés arról, hogy Magyarország megkapja a tízmilliárd eurónyi forrást, amiből elindítják a déli körvasút fejlesztésének újabb ütemét, ennek részeként pedig fontos elővárosi vasúti megálló létesül a Népligetnél, bővítve a térség közlekedési kapcsolatrendszerét, ezért regionális és országos érdek is volt a csomópont megújítása.
Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, nagyon fontosnak tartja, hogy megújult ez a "nagyon rossz hangulatú" terület, és a felújítással olyan "marasztaló közterület" jött létre, ahol sokan le fognak ülni, és ahol újra lehet építeni a társadalmi kapcsolatokat, "amik fájón hiányoznak a városban".
Mint mondta, a József Attila-lakótelep Budapest egyik legkellemesebb, leginkább az emberekre szabott lakótelepe, az itt élőknek azonban mégis "méltatlan kaputérségen kellett áthaladniuk" a metróhoz.
Karácsony Gergely méltatta Baranyi Krisztina kerületi polgármestert és csapatát, hogy a nehézségek ellenére megvalósították a beruházást.
Úgy vélte, Budapesten nagyon sok hasonló, elfelejtett közterületnek kellene felébrednie Csipkerózsika-álmából, és reményét fejezte ki, hogy ha együtt tud gondolkodni, működni a kormány, a főváros és a kerületi önkormányzatok, akkor Budapest újabb aranykora következik el.
Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere elmondta: a József Attila-lakótelep egy nyomornegyed helyén, az 1950-es években épült Mester Árpád tervei alapján, és a most felújított tér kialakítása "rímel" Mester Árpád formabontó koncepciójára a sok zöldterülettel, kanyargós utcákkal. A tér azonban a metrómegálló 1980-as átadása óta változatlan formában állt, és az egyik legrosszabb állapotú, legszomorúbb közterület lett Ferencvárosban.
A 3-as metró rekonstrukciója nem járt együtt a tér felújításával, de az önkormányzat 2021-ben döntött arról, saját forrásból újítja meg a területet, ehhez a helyieket is megkérdezték. Hozzátette: az MSZP-s, DK-s képviselők a fideszesek támogatásával azonban 2023 végén úgy döntöttek, mégsem biztosítják a szükséges pénzt.
Az új képviselő-testület 2024-ben úgy döntött, meg kell valósítani a felújítást.
Elmondta: a területen a zöldterület 35 százalékkal, közel 1100 négyzetméterrel nőtt a felújítás során, elültettek több mint 70 fát, 13 ezer cserjét és évelő növényt, és ide helyezték át egykori Pest-Buda mozi elől a helyiek által ismert és szeretett fókás szökőkutat. A téren négy új, egységes kialakítású pavilont építettek hat üzlethelyiséggel és nyilvános mosdóval.
A tér átjárható, kellően szellős, de ki is vonja a használót a nyüzsgésből, leülésre csábítja - jegyezte meg a polgármester. Kihelyeztek 16 padot, 24 kerékpártámaszt, 16 kukát és két esőbeállót a buszmegállóhoz. A téren 44 köztéri lámpa van, és a térfigyelő kamerák belátják a teret. A tér kialakítása nettó 1,3 milliárd forintba került, amit a kerület képviselő-testülete biztosított.
A Fővárosi Közgyűlés májusi ülésén döntött arról, hogy - a képviselő-testület kezdeményezésére - az Ecseri úti metrómegállónál a felszíni rendezés során kialakított tér Mester Árpád várostervező építészmérnök nevét viselje. Mester Árpád 1961-ben Ybl Miklós-díjat kapott az Üllői úti lakótelep (ennek ferencvárosi része a József Attila-lakótelep) városrendezési terveiért, amelyek akkoriban korszerű megoldásaikkal példaértékűnek számítottak. Az Ecseri úti metrómegálló feletti tér a Mester Árpád által tervezett városrész belváros felőli kapuja.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
Az MBH egyik üzletágára fájhat a lengyel bankóriás foga, de Mészáros Lőrinccel nem akarnak közösködni
Panyi Szabolcs értesült a tervekről.
Hatalmas fordulat érik ebben a részvényben - Most érdemes nagyon figyelni!
Közel 5 éves trendből jöhet a kitörés.
Újabb állami vezetőt gyanúsítottak meg a korrupciós ügyben, ahol Zelenszkij legbelső köréig érnek a szálak
Egy miniszter már korábban belebukott a Midas-ügybe.
Éjszakai pusztítás: tucatnyi orosz katonai hajóra és kulcsfontosságú olajfinomítókra mért csapást Ukrajna
Egyre nagyobb bajban az orosz olajinfrastruktúra.
Gyilkosság áldozata lehetett az egykori brit képviselőnő, saját otthonában végezhettek vele
Hajtóvadászat indult a tettes után, aki valószínűleg egy fehér férfi.
Bejelentette Nagy Ervin, nyílt pályázattal váltják le a milliárdos filmekről döntő vezetést Magyarországon
Új korszak a kultúra területén is.
Új Medián-felmérés érkezett: kiderült, mit gondolnak valójában a választók Magyar Péter parlamenti beszédeiről
A Fidesz támogatóinak harmada tartalmilag jónak ítéli a felszólalásokat.
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást,
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Két hét múlva kifut a Winelovers River Night (x)
Korlátlan borkóstoló, naplemente, dunai hajózás vár július 23-án
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.