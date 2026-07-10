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Bejelentette Gajdos László: még idén jön az új klímatörvény
Gazdaság

Bejelentette Gajdos László: még idén jön az új klímatörvény

Portfolio
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Szeptemberben indul a magyar kormány új klímatörvény-tervezetének társadalmi egyeztetése, a jogszabály pedig a tervek szerint novemberre készülhet el, számolt be róla Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Az új szabályozás elsődleges célja a klímaváltozás okozta közvetlen fenyegetések kezelése, az ország alkalmazkodóképességének erősítése, valamint a gazdasági és társadalmi szereplők felelősségi köreinek egyértelmű meghatározása.

A kezdeményezés szükségességét a miniszter az idei nyár szélsőséges időjárási jelenségeivel szemléltette:

a pusztító hőhullámok, a fokozódó vízhiány és a Velencei-tó drasztikus apadása egyértelművé tették a gyors beavatkozás szükségességét.

A készülő jogszabály kiemelt hangsúlyt fektet az elkerülhetetlen éghajlati hatásokhoz való alkalmazkodásra és a reziliencia, azaz a rugalmas ellenálló képesség növelésére. Ennek keretében prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, illetve helyreállítását.

A törvényalkotási folyamatban és a későbbi végrehajtás során a döntéshozók stratégiai partnerként tekintenek a civil szervezetekre. A bejelentés szerint a civil szféra javaslatait előremutatónak és megfelelő egyeztetési alapnak tartják, így a szervezetek bevonása elengedhetetlen a közös klímavédelmi célok sikeres eléréséhez. A társadalmi egyeztetési szakaszt követően az új klímatörvényt a tervek szerint már idén novemberben elfogadhatják.

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