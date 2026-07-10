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Bejelentette Nagy Ervin, nyílt pályázattal váltják le a milliárdos filmekről döntő vezetést Magyarországon
Gazdaság

Bejelentette Nagy Ervin, nyílt pályázattal váltják le a milliárdos filmekről döntő vezetést Magyarországon

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Visszavonták a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának, köztük Káel Csaba elnöknek a megbízatását, az új vezetőség megválasztásáig pedig egy ideiglenes testület veszi át a szervezet irányítását - közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár.

Nagy Ervin tájékoztatása szerint a végleges vezetésről nyílt pályázat útján döntenek majd, amelynek kiírása a közeljövőben várható.

Az új igazgatóság felállásáig a kinevezett átmeneti testület feladata a folyamatos működés biztosítása lesz, ám ebben az időszakban kizárólag a legszükségesebb, napi szintű döntéseket hozhatják meg.

Ezzel párhuzamosan már megkezdődött az intézet teljes működését érintő átvilágítás előkészítése is.

A Filmintézetet rendszeresen érte olyan kritika, hogy a közpénzek elosztásánál háttérbe szorult a szakmai és művészeti sokszínűség, miközben kiemelkedően nagy összegek jutottak a korábbi kormány kulturális és történelmi narratívájába illeszkedő, illetve kormányközeli alkotókhoz kapcsolódó produkciókra. Ennek jelképes példája lett a Rákay Philip közreműködésével készült Most vagy soha!, amelynek gyártására mintegy 4,5 milliárd forint közvetlen támogatást ítéltek meg. Ezzel párhuzamosan több nemzetközileg elismert rendező – köztük Hajdu Szabolcs, Reisz Gábor vagy Pálfi György – éveken át állami finanszírozás nélkül, illetve alternatív forrásokból volt kénytelen filmet készíteni.

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A bírálók szerint mindez politikai és személyes preferenciák érvényesülésére, valamint egy szűk alkotói kör helyzetbe hozására utalt; az NFI ugyanakkor azzal érvelt, hogy működése alatt jelentősen nőtt a hazai filmipar teljesítménye, és több közönségsiker, illetve nemzetközileg elismert alkotás is született.

Címlapkép forrása: Nagy Ervin Facebook-oldala

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