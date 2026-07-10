Benyújtotta a kormány az Nemzeti Vagyonvisszaerzési Hivatalról szóló törvénytervezetet a Parlamentnek

A javaslat indoklásában arról írnak, hogy a kormány becslése szerint

az elmúlt húsz évben akár 30 ezer milliárd forint is kikerülhetett az állami vagyonból a különböző korrupciós és jogellenes ügyletek révén.

A kormányzat tájékoztatása szerint az új szervezet célja a vagyonkimentés és a jogtalan magánvagyon-gyarapodás nyomainak feltárása, az eltulajdonított javak visszaszerzése, valamint a jövőbeli visszaélések megakadályozása. A hivatal nemcsak az elkövetőket, hanem a nekik segítséget nyújtó közreműködőket is felelősségre vonná.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az NVVH-ról szóló törvénytervezetet június végén tette közzé a Tisza-kormány.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 22. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezet

A törvénytervezet szerint az NVVH a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, és kizárólag az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. A hivatal elnöke évente nyilvános jelentést készít a parlamentnek.

A szervezetet egy elnök és négy elnökhelyettes irányítja majd – utóbbiak közül hárman ügyészek lesznek –, akiket a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül választ meg az Országgyűlés. A vezetők mentelmi jogot és különleges rendőri védelmet kapnak, a hivatal személyi állománya pedig más szervtől vagy személytől nem fogadhat el utasításokat.

A hatóság munkájához a jogszabály széles körű jogosítványokat biztosít.

Az NVVH kockázatértékeléseket és vizsgálatokat végezhet, továbbá gazdálkodó szervezeteket vonhat felügyelet alá. A vizsgálatok során a hivatal munkatársai beléphetnek az érintett helyiségekbe, irattárakba, raktárakba és szerverszobákba, átvizsgálhatnak minden releváns szerződést, iratot és elektronikus adatot, valamint ellenőrizhetik a fizetési számlákat és egyéb pénzügyi eszközöket is.

A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében a hivatal nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is gyakorolhat, emellett szükség esetén kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve más állami szervek közreműködését.

Az NVVH-val foglalkozó részletes elemzésünkben azt is megírtuk, hogy a rendszerváltás óta az NVVH lehet a harmadik próbálkozás a politikai elszámoltatásra, amely a széles jogköröknek és a politikai akaratnak köszönhetően elsőre működőképes vállalkozásnak tűnik.

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