SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Benyújtotta a kormány az Nemzeti Vagyonvisszaerzési Hivatalról szóló törvénytervezetet a Parlamentnek
Gazdaság

Benyújtotta a kormány az Nemzeti Vagyonvisszaerzési Hivatalról szóló törvénytervezetet a Parlamentnek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Benyújtotta a kormány a Parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvényjavaslatot. A Kormány.hu-n közzétett közlemény szerint, a szervezet feladata az elmúlt években az állami vagyonból kikerült több ezer milliárd forintnyi közpénz felderítése és visszaszerzése lesz. A parlament elé terjesztett törvényjavaslat alapján felálló NVVH a kormánytól függetlenül, kiterjedt nyomozati és ellenőrzési jogkörökkel működne a közvagyon védelmében.

A javaslat indoklásában arról írnak, hogy a kormány becslése szerint

az elmúlt húsz évben akár 30 ezer milliárd forint is kikerülhetett az állami vagyonból a különböző korrupciós és jogellenes ügyletek révén.

A kormányzat tájékoztatása szerint az új szervezet célja a vagyonkimentés és a jogtalan magánvagyon-gyarapodás nyomainak feltárása, az eltulajdonított javak visszaszerzése, valamint a jövőbeli visszaélések megakadályozása. A hivatal nemcsak az elkövetőket, hanem a nekik segítséget nyújtó közreműködőket is felelősségre vonná.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az NVVH-ról szóló törvénytervezetet június végén tette közzé a Tisza-kormány.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: jönnek az uniós milliárdok Magyarországra, megtette az első feljelentéseket Ruff Bálint

Megéri külföldre járni tankolni? Meglepő számok jöttek a magyar benzinárról

Felújítás kezdődik Budán: több villamos és busz menetrendje is módosul

Kapcsolódó cikkünk

Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezet

A törvénytervezet szerint az NVVH a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, és kizárólag az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. A hivatal elnöke évente nyilvános jelentést készít a parlamentnek.

A szervezetet egy elnök és négy elnökhelyettes irányítja majd – utóbbiak közül hárman ügyészek lesznek –, akiket a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül választ meg az Országgyűlés. A vezetők mentelmi jogot és különleges rendőri védelmet kapnak, a hivatal személyi állománya pedig más szervtől vagy személytől nem fogadhat el utasításokat.

A hatóság munkájához a jogszabály széles körű jogosítványokat biztosít.

Az NVVH kockázatértékeléseket és vizsgálatokat végezhet, továbbá gazdálkodó szervezeteket vonhat felügyelet alá. A vizsgálatok során a hivatal munkatársai beléphetnek az érintett helyiségekbe, irattárakba, raktárakba és szerverszobákba, átvizsgálhatnak minden releváns szerződést, iratot és elektronikus adatot, valamint ellenőrizhetik a fizetési számlákat és egyéb pénzügyi eszközöket is.

A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében a hivatal nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is gyakorolhat, emellett szükség esetén kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve más állami szervek közreműködését.

Az NVVH-val foglalkozó részletes elemzésünkben azt is megírtuk, hogy a rendszerváltás óta az NVVH lehet a harmadik próbálkozás a politikai elszámoltatásra, amely a széles jogköröknek és a politikai akaratnak köszönhetően elsőre működőképes vállalkozásnak tűnik.

Kapcsolódó cikkünk

Szuperparlamentarizmus vagy jövőbeli aknamező? – Válságot is okozhat az Alaptörvény mostani formája

Harmadszorra fut neki az ország az elszámoltatásnak, de úgy néz ki, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal ezúttal működhet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken
Jó volt a hangulat Amerikában, pluszban zártak a tőzsdék
Rendkívüli szigorítás jön Magyarországon: teljesen megszűnik a vezetők fizetése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility