Drámai folyamatok a Balatonnál: hatalmas mennyiségű víz tűnik el naponta

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet adatai szerint a közelmúltban tapasztalt, abszolút melegrekordot is döntő hőkupola idején a Balaton vize kritikusan felmelegedett. Ezt azóta egy markáns hidegfront váltotta fel, amelynek hatására a levegő és a tó vize is több fokkal lehűlt.
Elsőre logikusnak tűnhet, hogy a hűvösebb idő beálltával a párolgás is alábbhagy, a fizikai folyamatok azonban mást mutatnak.
A kánikula idején a rendkívül meleg vízfelszín felett magas páratartalmú, vízgőzben gazdag réteg alakult ki. Ez a páraburok, a gyenge légmozgással párosulva, lecsökkentette a víz és a levegő közötti páranyomás-különbséget, ami kifejezetten gátolta a jelentősebb párolgást.
Az elmúlt napokban érkezett hűvösebb, szárazabb légtömegeket viszont erős szél kísérte. A fokozott légmozgás folyamatosan elszállítja a vízfelszín felett felgyülemlő párát, így a levegő újra képes nagy mennyiségű nedvességet felvenni. Ennek hatására az alacsonyabb vízhőmérséklet ellenére is felerősödött a párolgás.
A folyamat eredményeként a Balaton naponta mintegy hatmillió köbméter vizet veszít, ami nagyjából egy centiméteres vízszintcsökkenést jelent.
Ez a jelenség jól példázza, hogy a tó vízveszteségét nem csupán a hőség határozza meg, hanem a szél ereje, a levegő páratartalma és az aktuális meteorológiai viszonyok is kulcsfontosságú tényezők.
Címlapkép forrása: Portfolio
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