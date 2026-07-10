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Drasztikusan apad a Duna: megszólalt a Vízmű Budapest vízellátásáról
Gazdaság

Drasztikusan apad a Duna: megszólalt a Vízmű Budapest vízellátásáról

Portfolio
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Bár a Duna budapesti szakaszán tartósan alacsony vízállás várható, ez nem veszélyezteti a főváros ivóvízellátását. Az éghajlatváltozás miatt ugyan egyre ritkább az átlagos vízszint és gyakoribbak a szélsőséges időszakok, a vízellátó rendszer megfelelő kapacitástartalékokkal működik - olvasható a Fővárosi Vízművek Facebook-bejegyzésében.

Az előrejelzések szerint

a Duna vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 centiméter fölé Budapestnél.

Ez a jelenség egy hosszabb távú folyamat része, hiszen az elmúlt nagyjából két évtized éghajlati változásainak hatására erősödnek az időjárási szélsőségek, legyenek azok árvizek vagy éppen aszályos időszakok. Ezt a tendenciát a tavalyi adatok is jól mutatják, amikor az év során 111 napon keresztül 120 centiméter, 27 napon át pedig még a 100 centiméter alatt maradt a folyó vízállása.

Ennek következtében a Duna-vízszintje egyre ritkábban alakul a normális szintek között, így

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az ivóvíz-szolgáltatás során egyre többször kell szélsőséges üzemtani feltételekhez alkalmazkodni.

A tartósan alacsony vízállás alapvetően üzemeltetési kihívást jelent, ugyanis ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli az igénybevételüket. Ez a terhelés azonban a jelenlegi helyzetben nem tekinthető kritikus mértékűnek, a szakemberek pedig hangsúlyozzák, hogy a rendszer jelentős kapacitástartalékokkal rendelkezik.

A terhelést igyekeznek minél egyenletesebben elosztani a vízbázisok között, így a szolgáltatási területen élők számára folyamatosan elegendő mennyiségű ivóvizet tudnak biztosítani.

Az ellátásbiztonság mellett a Vízmű szerint a víz minősége is garantált. A mérési adatok egyértelműen bizonyítják, hogy alacsony vízállás idején sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, az továbbra is maradéktalanul megfelel a szigorú jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok sérülékenysége miatt a környező területek esetleges szennyezőforrásait egy kiterjedt figyelőkút-rendszer segítségével folyamatosan ellenőrzik. Indokolt esetben a mintavételeket is sűrítik annak érdekében, hogy a legkisebb környezeti változásokat is időben észleljék.

Az alacsony vízállás összességében tehát nem okoz ellátási problémát,

csupán egy olyan üzemeltetési helyzetet teremt, amelyet a megfelelő szaktudással hatékonyan és biztonságosan kezelnek.

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