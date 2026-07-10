Egyáltalán nem ábrándultak ki a szavazók a Tiszából

Az IDEA Intézet júniusi felmérése szerint a TISZA Párt népszerűségének növekedése az ország helyzetének megítélésre is hatással van. A felnőtt népesség többsége optimistábban tekint az ország helyzetére: 63 százalék szerint jó irányba mennek a dolgok, szemben a 2024-es 20 százalékkal. A Magyar-kormány eddigi teljesítményével a megkérdezettek 62 százaléka elégedett, a TISZA-szavazók körében ez az arány 95 százalék. Az ország gazdasági helyzetét ugyanakkor továbbra is kevesen látják kedvezőnek, bár a nagyon rossznak értékelők aránya jelentősen, 46-ról 27 százalékra csökkent.

A választások óta eltelt több mint két hónapban a TISZA Párt növelni tudta a támogatói bázisát, miközben a Fidesz-KDNP potenciális szavazóinak aránya tovább csökkent. Ez önmagában is azt jelzi, hogy a társadalom többsége elégedett a Magyar-kormány eddigi teljesítményével. Ezentúl is több egyéb vizsgálati eredmény is mutatja, hogy

a felnőtt népesség tagjai sokkal optimistábbak az ország helyzetével kapcsolatosan, mint ahogyan az a választások előtt tapasztalható volt.

A döntő többség elégedett a TISZA-kormány eddig teljesítményével - többek között ez derült ki az IDEA Intézet június közepén elvégzett, országosan reprezentatív felméréséből.

Magyarország gazdasági helyzetét a választásokat megelőzően a felnőtt népesség majdnem kétharmada negatívan látta: 46 százalék nagyon rossznak, további 16 százalék pedig rossznak értékelte azt. Bár ezen a területen drámai változások nem is történtek, de az új kormány megalakulása óta mégis egy kicsit kedvezőbbnek mutatkozik a közhangulat. Az ország gazdasági helyzetét nagyon rossznak értékelők hányada áprilisról májusra 46 százalékról 35 százalékra csökkent, majd júniusra még tovább, 27 százalékra mérséklődött. Ezzel párhuzamosan azok aránya nőtt a duplájára, akik az ország gazdasági helyzetét rossznak, tehát már nem nagyon rossznak tartják (16-ról 33 százalékra). Mindezzel együtt Magyarország gazdasági állapotáról továbbra is nagyon keveseknek van jó véleménye, júniusban a felnőtt népesség mindössze 17 százalékáról volt ez elmondható.

A választások után viszont a korábbiaknál sokkal többen gondolják azt, hogy az ország dolgai jó irányba tartanak. 2024-ben, az EP-választás után még a felnőtt népesség kétharmada látta úgy a dolgok rossz irányba mennek az országban, és csak a társadalom ötödének a véleménye volt ezzel kapcsolatban pozitív irányultságú. Az áprilisi választás eredményei viszont sokkal kedvezőbbé tették a társadalmi várakozásokat: már májusra 55 százalékra emelkedett az optimisták aránya, június közepén pedig már a felnőtt népesség tagjainak 63 százaléka úgy gondolta, jó irányba mennek a dolgok az országban. Ezzel párhuzamosan a negatív véleményt képviselők aránya a 2024-es 65 százalékról 31 százalékra mérséklődött.

A pártpreferenciák választások utáni alakulását magyarázza, hogy június közepén a felnőtt népesség 62 százaléka nagyjából, vagy teljes egészében elégedett volt Magyar Péter kormányának addigi teljesítményével és csak szűk egyharmaduk volt erről negatív véleménnyel. A TISZA-szavazók várakozásai általában egyelőre teljesültek a választások óta eltelt hetekben, ezt mutatja, hogy 95 százalékuk elégedett volt június közepén a Magyar-kormány teljesítményével.

Címlapkép forrása: Tisza Párt Facebook oldala