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Gazdaság

Felújítás kezdődik Budán: több villamos és busz menetrendje is módosul

MTI
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A Fehérvári úton felújítják a Hauszmann Alajos utcai útátjárót július 13-tól 27-ig, ezért hétfőtől több villamos közlekedése is módosul - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint

a felújítás miatt módosul a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56A és a 61-es villamos közlekedése,

a villamosok helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között 17-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik.

A felújítás idején a BKK

  • a Fehérvári út térségében a 7-es, a 114-es, a 213-as, a 214-es autóbuszokat és az 1-es villamost,
  • Budafok térségében a 33-as, a 114-es, a 133E, a 213-as és a 214-es autóbuszokat,
  • Kelenvölgy térségében a Péterhegyi úton közlekedő 150-es, 250-es és a kamaraerdei 87-es, illetve 187-es autóbuszokat, valamint a 4-es metró igénybevételét ajánlja.

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