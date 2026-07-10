Felújítás kezdődik Budán: több villamos és busz menetrendje is módosul

A Fehérvári úton felújítják a Hauszmann Alajos utcai útátjárót július 13-tól 27-ig, ezért hétfőtől több villamos közlekedése is módosul - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint

a felújítás miatt módosul a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56A és a 61-es villamos közlekedése,

a villamosok helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között 17-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik.

A felújítás idején a BKK