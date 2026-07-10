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Fordulatot hoz az új kormány a magyar sportban: szigorú ellenőrzés jön, átalakítják a támogatási rendszert
Gazdaság

Fordulatot hoz az új kormány a magyar sportban: szigorú ellenőrzés jön, átalakítják a támogatási rendszert

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A Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága csütörtökön kilencvenkét hazai sportszövetség, valamint a legfőbb sportköztestületek, köztük a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság vezetőivel egyeztetett. A találkozón ismertették a sportirányítás új alapelveit, amelyek között a tao-rendszer átalakítása, a sportlétesítmények fenntarthatósága, a szövetségek politikai függetlenítése, valamint a szabadidősport fejlesztése is kiemelt szerepet kapott - írta meg a Pósfai Gábor.

A megbeszélésen elhangzott, hogy a versenysport eredményességének megőrzése mellett

a jövőben a korábbinál sokkal szigorúbban ellenőrzik majd az állami támogatások felhasználásának átláthatóságát.

Ennek jegyében már megkezdődött a tao-rendszer felülvizsgálata egy igazságosabb struktúra kialakítása érdekében. Magyarország a jövőben is tervez jelentős nemzetközi sporteseményeket rendezni, de ezeket az eddigieknél lényegesen költséghatékonyabban, konkrét bevételi tervek mentén és a társadalmi hasznosságot szem előtt tartva valósítják meg. A korábban elnyert eseményeket megrendezik, ám a költségvetésüket újratervezik.

A megépült sportinfrastruktúra hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása szintén az új irányelvek közé tartozik. A szabadidő- és az iskolai sport fellendítése érdekében az a cél, hogy növeljék a lakosság fizikai aktivitását, amelynek ösztönzésére a nagyközönség számára is elérhetővé tennék a sportlétesítményeket. Ez a lépés egyúttal az épületek kihasználtságát is javítaná. Mindezek mellett a fogyatékossággal élők sportját továbbra is prioritásként kezelik.

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Az új minisztériumi vezetés megfogalmazta álláspontját a sportszövetségek autonómiájáról is. A tájékoztatás szerint az lenne az ideális, ha ezen szervezetek vezető tisztségviselői és elnökségi tagjai nem lennének aktív politikai szereplők. A sportállamtitkárság arra kérte a szövetségeket, hogy egy hamarosan kiküldött kérdőív alapján mutassák be működésüket, és készítsék el középtávú fejlesztési terveiket. Az ősszel megújuló hazai sportstratégiát ugyanis ezekre az anyagokra alapozva dolgozzák majd ki.

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Címlapkép forrása: Pósfai Gábor Facebook-oldala

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