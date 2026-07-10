Fordulatot hoz az új kormány a magyar sportban: szigorú ellenőrzés jön, átalakítják a támogatási rendszert

A megbeszélésen elhangzott, hogy a versenysport eredményességének megőrzése mellett

a jövőben a korábbinál sokkal szigorúbban ellenőrzik majd az állami támogatások felhasználásának átláthatóságát.

Ennek jegyében már megkezdődött a tao-rendszer felülvizsgálata egy igazságosabb struktúra kialakítása érdekében. Magyarország a jövőben is tervez jelentős nemzetközi sporteseményeket rendezni, de ezeket az eddigieknél lényegesen költséghatékonyabban, konkrét bevételi tervek mentén és a társadalmi hasznosságot szem előtt tartva valósítják meg. A korábban elnyert eseményeket megrendezik, ám a költségvetésüket újratervezik.

A megépült sportinfrastruktúra hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása szintén az új irányelvek közé tartozik. A szabadidő- és az iskolai sport fellendítése érdekében az a cél, hogy növeljék a lakosság fizikai aktivitását, amelynek ösztönzésére a nagyközönség számára is elérhetővé tennék a sportlétesítményeket. Ez a lépés egyúttal az épületek kihasználtságát is javítaná. Mindezek mellett a fogyatékossággal élők sportját továbbra is prioritásként kezelik.

Az új minisztériumi vezetés megfogalmazta álláspontját a sportszövetségek autonómiájáról is. A tájékoztatás szerint az lenne az ideális, ha ezen szervezetek vezető tisztségviselői és elnökségi tagjai nem lennének aktív politikai szereplők. A sportállamtitkárság arra kérte a szövetségeket, hogy egy hamarosan kiküldött kérdőív alapján mutassák be működésüket, és készítsék el középtávú fejlesztési terveiket. Az ősszel megújuló hazai sportstratégiát ugyanis ezekre az anyagokra alapozva dolgozzák majd ki.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 20. A sportágak képviselőivel egyeztetett Pósfai Gábor - Így alakul a hazai sporttámogatások jövője

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