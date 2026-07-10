Három helyzetkép Európa versenyképességéről: deklinizmus, stagnálás és a lassan partot mosó víz

Az elmúlt évek válsághírnök, aggodalmaskodó, az Európai Unió versenyképességi leépüléséről szóló diskurzushoz képest meglepően optimista látleletet adott a BNP Paribas a jelenlegi EU-s helyzetről, kilátásokról. A francia elemzés a szokásos vita kereteit tolja ki inkább:
a bank szerint az EU egy ledolgozott órára jutó reál-GDP-je húszéves távlatban gyorsabban nőtt, mint Japáné vagy az Egyesült Királyságé, így a kontinens elsősorban az Egyesült Államokkal szemben maradt le.
A 2025-ös adat különösen biztató: az uniós óratermelékenység 1,4 százalékkal emelkedett, ami egy évtizede a legjobb teljesítmény. A BNP ebből még nem hirdet trendfordulást, de azt állítja, hogy az amerikai eredmény inkább kivétel, mint a fejlett világ általános mércéje.
Mindez megmagyarázza, hogy miért tűnik ellentétesnek Bart van Ark, a The Productivity Institute ügyvezető igazgatójának és vezető kutatójának az Európai Központi Bank múlt heti, sintrai fórumára készült kutatásával, amely rövidebb időszakot néz, az USA-hoz méri az EU-t, így jóval sötétebb képet is mutat.
Vásárlóerő-paritáson, 2024-es dollárban számolva az Egyesült Államok egy munkaórára jutó kibocsátása 2018 és 2025 között 88 dollárról 102 dollárra nőtt, miközben az euróövezeté 79-ről mindössze 81 dollárra. A két gazdaság közötti rés így hét év alatt 9 dollárról 21 dollárra tágult. Franciaország termelékenysége 89 dollár körül stagnált, Németországé 91-ről 94-re emelkedett, Olaszországé viszont 74 dolláron maradt.
A húszéves és a hétéves idősor eltérő kérdésre válaszol: a BNP hosszabb horizontja azt mutatja, hogy Európa nem minden fejlett gazdasághoz képest teljesít rosszul, míg az EKB tanulmánya pedig azt, hogy a Covid óta kialakult amerikai gyorsulás nagyon is valós.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss elemzése ehhez a jövedelmi oldalról ad még nyersebb viszonyítási pontot:
az európai egy főre jutó jövedelem már csak az amerikai szint mintegy 70 százaléka, miközben egy átlagos tőzsdei uniós vállalat piaci értéke körülbelül fele az amerikai átlagnak.
Miért nem (csak) a deep tech hiányzik
Az EKB számára készült tanulmánya szerint a lemaradás nem vezethető vissza egyetlen szektor problémáira. A digitális termelőszektor az amerikai piaci hozzáadott érték 12 százalékát, az euróövezetinek 8 százalékát adta, mégis a 2018–2025 közötti termelékenységi növekedési különbség több mint harmadát magyarázta. A számítástechnikai, programozási és információs szolgáltatások önmagukban a rés mintegy ötödéért feleltek: termelékenységük évente átlagosan 10,3 százalékkal nőtt az Egyesült Államokban, az euróövezetben csupán 1,5 százalékkal.
Van Ark kutatása szerint a hagyományos szolgáltatásoknál is sötétebb a kép: a kereskedelem, az üzleti és szakmai szolgáltatások, valamint az adminisztratív támogató tevékenységek együtt a transzatlanti növekedési rés közel 40 százalékát adják. Az EKB-nak készült jelentés következtetése ebből az, hogy Európa baja kevésbé az, hogy „rossz” ágazatokra szakosodott, inkább az, hogy
az egyes szektorokon belül lassabban digitalizál, gyengébben ruház be immateriális javakba, és nehezebben csoportosítja át a tőkét és a munkaerőt a hatékonyabb cégekhez.
A mesterséges intelligencia jól mutatja, hogy a technológia megvásárlása még nem azonos a termelékenységi fordulattal. A hivatalos felmérések jelenleg többnyire 10–20 százalék közé teszik az AI-t ténylegesen használó vállalatok arányát. Az európai nagyvállalatok 40–50 százalékot is elérő alkalmazási aránya jóval meghaladja a kisebb cégek 15–25 százalékos értékét. Egy szélesebb vállalati felmérésben a vezetők mintegy 90 százaléka mégsem érzékelt mérhető termelékenységi hatást. Az amerikai és európai AI-használati különbség jelentős része vállalatmérettel, ágazati összetétellel és főként menedzsmentgyakorlattal magyarázható; a vezetői ösztönzés figyelembevételével a szervezeti tényezők akár a rés 80 százalékát is lefedhetik.
Igen ám, csak Európa nem hitelből építette
A BNP Paribas a technológiai különbséget erősen összeköti a költségvetési politikával, amit Európában forrókásaként kerülgetnek, tartva az államadósság szintek elszabadulásával. Az amerikai vállalatok reálértékű k+f-kiadásai 2020 és 2024 között évente 5 százalékkal nőttek, négyszer olyan gyorsan, mint az EU-ban, így 2024-re ez az összeg megközelítette a 800 milliárd dollárt, vagyis a GDP 2,7 százalékát.
A bank által használt összehasonlításban az amerikai magánszektor a Covid idején a GDP 25,5 százalékának megfelelő állami támogatosban vagy adósságelengedésben részesült, míg az európai támogatjuk „a cégeket bármi áron” logikájú szubvenció alig 4 százalékot tett ki.
Vagyis a számla az állami költségvetéseknél elég egyenlőtlen a BNP adatai szerint az amerikai és az uniós államadósságszint 2015-ben még egyaránt a GDP 65 százaléka körül állt, míg 2025-re az EU mutatója 83, az Egyesült Államoké 124 százalékra nőtt.
Az amerikai kamatkiadások elérték a GDP 4,7 százalékát – idén már 5 százalék fölé szökik –, szemben az uniós, legfeljebb 2 százalékos aránnyal. Még az agyonféltett, mélyen eladósodott Franciaországban is 2,2 százalékra várják a GDP-arányos adósságszolgálatot 2026-ban.
A bank ebből azt a következtetést vonja le, hogy Washington részben adósságból finanszírozta technológiai és vállalati fölényét, Európának viszont maradt mozgástere a Draghi-jelentésben becsült évi 750–800 milliárd eurós beruházási igény kezelésére.
Az IMF jóval kevésbé bízik az európai fiskális tartalékokban:
a Valutaalap szerint az öregedés, az egészségügy, a nyugdíjak, a védelem és az energiaátmenet 2040-ig a GDP 5 százalékával emelheti meg az éves közkiadásokat.
Reformok nélkül az uniós tagállamok egyszerű átlagos adósságrátája az IMF becslése szerint 130 százalék fölé emelkedhet. A BNP tehát az EU és az Egyesült Államok összesített különbségét hangsúlyozza; az IMF arra figyelmeztet, hogy az uniós átlag mögött nagy nemzeti eltérések rejtőznek, és több magas adósságú ország már most sem engedhet meg magának újabb tartós deficitfinanszírozást.
Az IMF júniusi energiaelemzése egy másik magyarázatot helyez előtérbe. Az európai ipari villamos energia az elmúlt években két-háromszor annyiba került, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában. A reál ipari energiaárak két évtized alatti megduplázódása az IMF becslése szerint 18 százalékkal csökkentette az energiaintenzív ágazatok hozzáadott értékét. Az EU továbbra is energiaszükségletének több mint felét importálja, az egyes tagállamok ipari áramárai között pedig háromszoros különbség is előfordul.
Az európai energiarendszer alacsonyabb karbonintenzitását a BNP stratégiai előnyként kezeli, miközben elismeri a jelenlegi költséghátrányt. Az IMF gyakorlatiasabb receptet ad: a tervezett hálózati összeköttetések befejezése, valamint a nap-, szél- és atomenergia további bővítése több mint 10 százalékkal csökkenthetné az uniós átlagos villamosenergia-árat. A termelékenységi politika így nem állhat meg a startupok és chipgyárak támogatásánál; vezetékekre, hálózatokra és egységesebb energiapiacra is szükség van.
Egy közös pont: munkához kell látni
Az IMF számításai kínálják a legnagyobb elméleti nyereséget. Az amerikaihoz hasonló szintre csökkentett belső piaci súrlódások és a tagállami reformok egy évtized alatt akár 20 százalékkal emelhetnék az EU termelékenységét, az egy főre jutó GDP pedig mintegy 35 százalékkal nőhetne. A megtakarítási és beruházási unió kulcselemeinek befejezése önmagában körülbelül 3 százalékos hosszú távú GDP-többletet hozhatna.
Van Ark óvatosabb az egyetlen nagy európai csodafegyverrel szemben, úgy véli, hogy az uniós szintnek a nagy fix költségű, határokon átnyúló technológiákra és iparágakra kellene összpontosítania, miközben a tagállami és regionális politikának a képzettségi, vezetési, finanszírozási és technológiaátvételi akadályokat kell lebontania. Több k+f-támogatás önmagában kevés, ha az újítás nem jut el a közepes vállalatokhoz, vagy a cégek nem ruháznak be szoftverbe, adatokba, szervezeti tőkébe és menedzsmentbe.
Az optimizmus mértéke választja el egymástól a három diagnózist. A BNP szerint Európa lemaradása kezelhető, fiskális helyzete pedig értékes tartalék. Az IMF szerint a kontinensnek gyorsan kell reformálnia, mielőtt az öregedés és az adósság elviszi ezt a tartalékot. Az EKB fórumára készült tanulmány arra figyelmeztet, hogy a pénz csak akkor válik termelékenységgé, ha az innováció elterjed a gazdaságban.
A 2025-ös 1,4 százalékos javulás jó hír, de még nem bizonyítja, hogy Európa motorja újraindult. Egyelőre inkább azt mutatja, hogy nem ment végleg tönkre.
Címlapkép forrása: Jasper Juinen/Bloomberg via Getty Images
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