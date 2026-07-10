Két évtizede nem látott mélypont Oroszországban: fájdalmas lépésekre készül a jegybankelnök

Az orosz szövetségi statisztikai hivatal pénteken közzétett adatai szerint az éves infláció júniusban 6 százalékra gyorsult a májusi 5,3 százalékról. Az áremelkedés az orosz üzemanyagpiac helyzetének súlyos romlásával függ össze, mivel a korábban főként az ország déli részére és a megszállt ukrán területekre korlátozódó benzinhiány mára elérte a központi régiókat, és egészen a csendes-óceáni partvidékig terjedt.
Június végére az oroszországi régiók mintegy 90 százaléka vezetett be valamilyen üzemanyag-korlátozást, vagy számolt be ellátási zavarokról.
Az EA Analytics adatai szerint az orosz kőolaj-feldolgozás volumene júniusban két évtizedes mélypontra süllyedt, emiatt pedig egyre kevesebb üzemanyag jutott a belföldi fogyasztóknak.
A benzin ára egy év alatt 19,9 százalékkal emelkedett, és az üzemanyag júliusban is az infláció fő hajtóereje maradt, miután a benzin heti szinten 2,1 százalékkal, a gázolaj pedig 3,4 százalékkal drágult. A vállalatok a magasabb üzemanyagárak miatt növekvő logisztikai költségeiket már áthárítják a fogyasztókra, ami a lakossági inflációs várakozásokat is felfelé hajtja.
A gyorsuló infláció arra kényszerítheti a jegybankot, hogy a soron következő ülésén szüneteltesse a tavaly júniusban elindított monetáris enyhítési ciklust, ami az első ilyen lépés lenne a kamatcsökkentések kezdete óta. Elvira Nabibulina jegybankelnök a legutóbbi ülést követően jelezte, hogy beszűkült a további vágások mozgástere, és hangsúlyozta, hogy a pénzromlás megfékezéséhez "fájdalmas döntésekre", vagyis tartósan magas kamatokra van szükség.
Bár az üzemanyaghiány kínálati sokknak tekinthető, a Bloomberg Economics elemzői szerint ez várhatóan begyűrűzik a szélesebb árszínvonalba és az inflációs várakozásokba is, ami a monetáris politika szigorítása irányába mutat. A Renaissance Capital szakértői úgy vélik, hogy a jegybank júliusban legfeljebb a kamat tartása vagy egy jelképes, 25 bázispontos csökkentés között dönthet.
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