Kína tartományai közel járnak az adósságrendezés első nagy mérföldkövéhez

Kína tartományai hamarosan kimeríthetik azt a keretet, amelyet Peking a helyi önkormányzatok rejtett adósságainak kiváltására biztosított.
A program előrehaladása enyhítheti a regionális költségvetésekre nehezedő nyomást, és lehetővé teheti, hogy a helyi vezetés ismét nagyobb figyelmet fordítson a gazdaság és az infrastrukturális beruházások támogatására.
A fiskális mozgástér azonban továbbra is szűk, ezért nem valószínű, hogy Kína visszatérne a korábbi, hitelből finanszírozott beruházási hullámokhoz.
A Bloomberg által összesített adatok szerint a tartományok június végéig a három évre biztosított, 6 ezer milliárd jüanos adósságcsere-keret mintegy 94 százalékát felhasználták. A kibocsátást Jiangsu, Shandong és Zhejiang, vagyis az ország legnagyobb regionális gazdaságai vezették. A helyi kormányzatok 2026 első felében több mint 1,62 ezer milliárd jüan értékben bocsátottak ki olyan kötvényeket, amelyek segítségével a korábban mérlegen kívül tartott tartozásokat hivatalos önkormányzati adóssággá alakítják át. A jelenlegi ütem alapján a fennmaradó keret már júliusban vagy augusztusban elfogyhat.
A rejtett adósságok rendezése az elmúlt években az egyik legfontosabb feladattá vált a helyi közigazgatásban. A program lezárása után a tartományi vezetők több figyelmet fordíthatnának a növekedés támogatására, de az új beruházásokat már jóval szigorúbb ellenőrzés mellett kell végrehajtaniuk.
A helyi rejtett adósságok jelentős részét az úgynevezett önkormányzati finanszírozási társaságok, az LGFV-k halmozták fel. Ezek a többnyire állami tulajdonú vállalatok utakat, hidakat, ipari parkokat és más közberuházásokat finanszíroztak, miközben tartozásaik hivatalosan nem jelentek meg a helyi kormányzatok mérlegében. A piac ugyanakkor jellemzően abból indult ki, hogy szükség esetén a helyi állam megmenti ezeket a társaságokat.
Az LGFV-k hitelei általában drágábbak, mint az önkormányzati kötvények, ezért az adósságcsere csökkenti a finanszírozási költségeket, mérsékli a nemfizetési kockázatot és átláthatóbbá teszi a regionális pénzügyeket. A program időt ad a helyi kormányzatoknak költségvetésük rendezésére is.
A teher azonban ettől még nem tűnik el, csupán más formában kerül az állam könyveibe. Wen Laicheng, a pekingi Központi Pénzügyi és Közgazdasági Egyetem professzora szerint
az átalakítás ugyan enyhíti a rövid távú nyomást, de a helyi kormányzatok alapvető fiskális terhei továbbra is súlyosak maradnak.
Szerinte a növekedés ösztönzésében a magántőke bevonásának nagyobb szerepet kell kapnia, mert az állami kötvénykibocsátásra és az állami vállalatok beruházásaira épülő modell hosszabb távon nem fenntartható.
A rendezési program önmagában nem állítja meg Kína államadósságának emelkedését. A Bloomberg Economics várakozása szerint a központi és a helyi kormányzatok együttes adóssága 2035-re meghaladhatja az ország éves gazdasági teljesítményét, miközben 2025 végén még a GDP mintegy 69 százalékát tette ki.
Az adósságcsere ugyanakkor hozzájárult ahhoz is, hogy Peking egyelőre visszafogott költségvetési politikát folytasson.
A széles értelemben vett kormányzati kiadások 2026 első öt hónapjában éves alapon 0,3 százalékkal csökkentek, miközben a bevételek 0,8 százalékkal emelkedtek. A Bloomberg Economics becslése szerint a gyengébb állami költekezés és a gyorsabb bevételbeszedés körülbelül 0,2 százalékponttal fékezte az idei gazdasági növekedést.
Az adósságrendezés befejezése ugyanakkor megnyithatja az utat a növekedést szolgáló új kötvénykibocsátások előtt. A tartományok az első fél évben kevesebb mint 1,58 ezer milliárd jüan értékben adtak el kifejezetten infrastrukturális beruházások finanszírozására szolgáló különleges kötvényeket. Ez az éves keret mindössze 44 százaléka, szemben az egy évvel korábbi 47 százalékkal. A nagy adósságrendezési program előtt egyes években már június végére felhasználták az éves keret több mint 90 százalékát.
A lassú évkezdet miatt a helyi kormányzatoknak az év hátralévő részében több mint 2 ezer milliárd jüan fennmaradó infrastrukturális kötvénykeretet kell lehívniuk. Ebbe nem számít bele az a további évi 800 milliárd jüan, amelyet Peking 2024 és 2028 között külön biztosít az adósságrendezés kiegészítésére. Ennek több mint felét már az első fél évben kibocsátották.
A pénzügyminisztérium a program 2024-es bejelentésekor úgy számolt, hogy az adósságok olcsóbb kötvényekre cserélése öt év alatt mintegy 600 milliárd jüan kamatmegtakarítást eredményezhet. A hatás már látható az LGFV-k finanszírozási költségeiben. Az ötéves LGFV-kötvények átlagos kamata az idei első fél évben 2 százalék közelébe süllyedt, ami mintegy 210 bázispontos csökkenést jelent. Ez jóval nagyobb esés, mint amit ugyanebben az időszakban a kínai állampapírhozamok mutattak, bár az azonos futamidejű önkormányzati kötvények kamata továbbra is több mint fél százalékponttal alacsonyabb.
A költségvetési prioritások átrendeződése rövid távon megszüntethet egy növekedést fékező tényezőt, de a helyi kormányzatok pénzügyi helyzete továbbra is sérülékeny. A több éve tartó ingatlanpiaci visszaesés és a lassuló gazdaság erősen visszavetette bevételeiket. A telekeladásokból származó bevétel 2026 első öt hónapjában több mint 25 százalékkal zuhant.
A politikai ösztönzők is megváltoztak. Hszi Csin-ping elnök egyre nagyobb hangsúlyt helyez a beruházások megtérülésére, és többször figyelmeztetett a pazarló kiadásokra. Emiatt a hatóságok szigorúbban vizsgálják az új projektek gazdasági életképességét.
A jó minőségű, megfelelő bevételt termelő projektek hiánya már most is komoly akadály. A kínai számvevőszék éves jelentése szerint tavaly 17 járás 69 beruházás várható bevételeit túlbecsülte, hogy mintegy 12 milliárd jüan különleges kötvénykerethez jusson. A megvalósult projektek bevétele később nem volt elegendő a finanszírozási költségek fedezésére, ezért az önkormányzatoknak újabb refinanszírozási kötvényeket kellett kibocsátaniuk a tartozások visszafizetésére.
A helyi vezetők magatartását már nem elsősorban a mindenáron elérendő növekedési célok, hanem az adósságkockázatok mérséklése határozza meg. Ez éles fordulat ahhoz az időszakhoz képest, amikor a tartományok óriási infrastruktúra-fejlesztésekkel próbálták teljesíteni a központilag meghatározott gazdasági célokat.
Az óvatosságot az is indokolja, hogy továbbra is jelentős bizonytalanság övezi a rejtett adósságok valódi méretét.
A kínai pénzügyminisztérium a program indulásakor 14,3 ezer milliárd jüan ilyen tartozást ismert el 2023 végére. A Nemzetközi Valutaalap ezzel szemben úgy becsüli, hogy az LGFV-k teljes adósságállománya 2026 végére meghaladhatja a 76 ezer milliárd jüant. A különbség abból adódik, hogy az IMF szélesebb körű számítási módszert alkalmaz, míg a kínai hatóságok csak azokat a tartozásokat tekintik rejtett államadósságnak, amelyek mögött jogilag vagy egyértelműen kimutatható módon helyi kormányzati támogatás áll.
Xia Le, a BBVA hongkongi vezető ázsiai közgazdásza arra számít, hogy a helyi kormányzatok felgyorsítják a különleges kötvények kibocsátását, és az idei értékesítések nagy részét szeptember végéig lezárják. Jelentős, új fiskális élénkítésre ugyanakkor szerinte sem lehet számítani. Peking szigorú felügyelete miatt a tartományok jóval megfontoltabban választják ki az infrastrukturális beruházásokat, és felhagytak a korábbi, agresszív és gyakran elkapkodott fejlesztési gyakorlattal.
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