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Gazdaság

Leállnak a bíróságok: egy hónapos ítélkezési szünet jön

MTI
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A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz - közölték a birosag.hu oldalon.

Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható.

A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele

- írták.

A közlemény szerint a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is például soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, végrehajtási perekben és egyes nemperes eljárásokban, mint például cégeljárás, csőd- és felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás.

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Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti.

Az egyes bíróságokon a kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitvatartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba.

Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendjéről az adott bíróság honlapján lehet tájékozódni - közölték.

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