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Magyar kutatók AI-alapú kamerával segítenék a koraszülöttek ellátását
Gazdaság

Magyar kutatók AI-alapú kamerával segítenék a koraszülöttek ellátását

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A HUN-REN SZTAKI és a Semmelweis Egyetem kutatói olyan mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki, amely fizikai szenzorok és vezetékek nélkül, folyamatosan képes megfigyelni a koraszülött csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban - írja a HUN-REN közleményében.

A kutatók szerint a perinatális intenzív centrumokban a csecsemők mozgásának és alvási pozíciójának nyomon követése elengedhetetlen az idegrendszer fejlődésének megítéléséhez, valamint az esetleges neurológiai eltérések korai felismeréséhez. A jelenlegi kórházi gyakorlatban ez a feladat nagyrészt a szakápolók időszakos, személyes megfigyelésein alapul.

A Földesy Péter vezette kutatócsoport és a Semmelweis Egyetem Neonatológiai Tanszékének közös fejlesztése erre a helyzetre kínál korszerű technológiai alternatívát. Az intelligens kamerarendszer valós időben, centiméteres pontossággal elemzi az inkubátorban fekvő újszülöttekről készült felvételeket, a szoftver pedig képes különbséget tenni a természetes mozgások, valamint a stresszre vagy rendellenességre utaló reakciók között.

A rendszer alkalmazása lehetővé teszi, hogy a szükséges orvosi vizsgálatokat és az ellátást a csecsemők természetes alvás-ébrenléti ciklusához igazítsák.

A megfelelő testhelyzet éjjel-nappali nyomon követése és objektív értékelése alapvető fontosságú az egészséges mozgásszervi és idegrendszeri fejlődéshez, a kíméletesebb gondozás pedig elősegítheti a koraszülöttek gyorsabb fejlődését, és lerövidítheti a kórházi tartózkodás idejét.

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A technológia működését biztosító mélytanulásos algoritmusokat egy kiterjedt adatbázis segítségével fejlesztették ki, a kutatás során ugyanis 88 koraszülött csecsemő mintegy 8400 órányi videófelvételét elemezték. A folyamatos és személyre szabott megfigyelést biztosító fejlesztés eredményeit a Nature lapcsaládhoz tartozó Pediatric Research című szakfolyóiratban publikálták.

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