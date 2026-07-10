Megéri külföldre járni tankolni? Meglepő számok jöttek a magyar benzinárról

Az elmúlt napokban gyakorlatilag stagnált az üzemanyagok ára a hazai töltőállomásokon, a védett áras rendszer kivezetése egyelőre nem vezetett drasztikus áremelkedéshez. Egy liter benzinért ma átlagosan 587 forintot, egy liter gázolajért pedig 608 forintot kell fizetni.
Adódik a gyakorlati kérdés:
megéri a mostani árszintek mellett külföldre menni tankolni?
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