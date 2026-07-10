Megéri külföldre járni tankolni? Meglepő számok jöttek a magyar benzinárról

A védett áras rendszer kivezetése után egyelőre nem következett be drasztikus üzemanyag-drágulás Magyarországon, a hazai árak pedig továbbra is közel vannak a régiós átlaghoz. Megnéztük, hol olcsóbb most a benzin és a dízel, mekkora megtakarítást kínálhat a határ túloldala, és honnan érheti meg egyáltalán útnak indulni tankolni. Közben azonban több kockázati tényező is épül: az orosz gázolajexport leállítása, az amerikai–iráni feszültség miatti olajár-emelkedés és a forint gyengülése együtt érdemi drágulást hozhat a közeljövőben.