Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár ránk a hétvégén

A hétvégén többnyire napos, nyárias időre van kilátás, a nappali csúcshőmérséklet szombaton akár a 33 Celsius-fokot is elérheti. A napsütést azonban időnként felhők zavarhatják meg, és az ország több pontján is kialakulhatnak záporok, zivatarok, miközben az északias szél is gyakran megélénkül.

Időjárás pénteken

Pénteken napos, gomolyfelhős időre számíthatunk.

Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar.

Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A délutáni órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére 13 és 23 Celsius-fok közé hűl a levegő, éjszaka pedig nagyrészt kiderül az ég.

Kép forrása: HungaroMet

Északkeleten és délnyugaton ugyanakkor maradhatnak felhők, az utóbbi tájakon eső és zivatar is kialakulhat, miközben a légmozgás fokozatosan mérséklődik. A hajnali minimumok általában

10 és 16 Celsius-fok között alakulnak,

de a szélcsendes, hidegre hajlamos völgyekben ennél hűvösebb, míg a vízpartokon és a felhősebb területeken enyhébb idő várható.

Időjárás szombaton

Szombaton folytatódik a többnyire napos időjárás. Napközben csak kevés helyen, legnagyobb eséllyel északkeleten és délnyugaton alakulhat ki csapadék, estétől azonban erőteljesebbé válik a felhőképződés, így

az ország más részein is megnő a záporok és zivatarok esélye.

Az északias szél ismét megélénkül, helyenként meg is erősödik, miközben a délutáni órákra 26 és 33 Celsius-fok közé melegszik a levegő.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás vasárnap

Vasárnap a korábbi napokhoz képest már felhősebb lesz az ég, de így is több órára kisüt majd a nap. Ezen a napon már

az ország különböző részein egyaránt előfordulhat eső, zápor vagy zivatar.

Az északias légmozgás továbbra is élénk, helyenként erős marad. A 13 és 20 fok közötti enyhe hajnalt követően délutánra 26 és 32 fok közötti csúcsértékekre van kilátás.

Kép forrása: HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio