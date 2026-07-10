Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár ránk a hétvégén

Időjárás pénteken
Pénteken napos, gomolyfelhős időre számíthatunk.
Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar.
Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A délutáni órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére 13 és 23 Celsius-fok közé hűl a levegő, éjszaka pedig nagyrészt kiderül az ég.
Északkeleten és délnyugaton ugyanakkor maradhatnak felhők, az utóbbi tájakon eső és zivatar is kialakulhat, miközben a légmozgás fokozatosan mérséklődik. A hajnali minimumok általában
10 és 16 Celsius-fok között alakulnak,
de a szélcsendes, hidegre hajlamos völgyekben ennél hűvösebb, míg a vízpartokon és a felhősebb területeken enyhébb idő várható.
Időjárás szombaton
Szombaton folytatódik a többnyire napos időjárás. Napközben csak kevés helyen, legnagyobb eséllyel északkeleten és délnyugaton alakulhat ki csapadék, estétől azonban erőteljesebbé válik a felhőképződés, így
az ország más részein is megnő a záporok és zivatarok esélye.
Az északias szél ismét megélénkül, helyenként meg is erősödik, miközben a délutáni órákra 26 és 33 Celsius-fok közé melegszik a levegő.
Időjárás vasárnap
Vasárnap a korábbi napokhoz képest már felhősebb lesz az ég, de így is több órára kisüt majd a nap. Ezen a napon már
az ország különböző részein egyaránt előfordulhat eső, zápor vagy zivatar.
Az északias légmozgás továbbra is élénk, helyenként erős marad. A 13 és 20 fok közötti enyhe hajnalt követően délutánra 26 és 32 fok közötti csúcsértékekre van kilátás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A holnap lecsúszó negyedei épülnek most? Komoly veszély fenyegeti a modern magyar lakóparkokat
A magyar lakáspolitika útkeresése a retrofit és a közösségi megoldások útvesztőjében
Érdemes lehet az eget kémlelni a hétvégén, ritka jelenségnek lehetünk tanúi
Az időjárás is ideális lesz.
Komoly erősítést kapott az orosz légierő: az egyik legmodernebb vadászgépeket kapták meg
Egyszerre több példányt.
Történelmi lépésre készül Európa legnagyobb autógyártója: százezer állás és több gyár is veszélyben
Jelentősen szűkül a modellkínálat.
Megvan a megállapodás: ezzel megoldódhat Ukrajna legnagyobb problémája
Zelenszkij jelentette be.
Megállíthatatlanul terjed a krízis Oroszországban: már 50 millióan érintettek
Egyelőre nincs megoldás.
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást,
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Két hét múlva kifut a Winelovers River Night (x)
Korlátlan borkóstoló, naplemente, dunai hajózás vár július 23-án
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.
Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke
Trump mozgásterét belpolitikai nehézségek is szűkítik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!