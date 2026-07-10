SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár ránk a hétvégén
Gazdaság

Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár ránk a hétvégén

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A hétvégén többnyire napos, nyárias időre van kilátás, a nappali csúcshőmérséklet szombaton akár a 33 Celsius-fokot is elérheti. A napsütést azonban időnként felhők zavarhatják meg, és az ország több pontján is kialakulhatnak záporok, zivatarok, miközben az északias szél is gyakran megélénkül.

Időjárás pénteken

Pénteken napos, gomolyfelhős időre számíthatunk.

Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar.

Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A délutáni órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére 13 és 23 Celsius-fok közé hűl a levegő, éjszaka pedig nagyrészt kiderül az ég.

Kép forrása: HungaroMet

Északkeleten és délnyugaton ugyanakkor maradhatnak felhők, az utóbbi tájakon eső és zivatar is kialakulhat, miközben a légmozgás fokozatosan mérséklődik. A hajnali minimumok általában

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: ma dől el az Uniós pénzek sorsa

Súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban, már 12-en életüket vesztették

Soha ennyi devizatartaléka nem volt Magyarországnak, és ez még csak a kezdet – Mire kell ez a rengeteg pénz?

10 és 16 Celsius-fok között alakulnak,

de a szélcsendes, hidegre hajlamos völgyekben ennél hűvösebb, míg a vízpartokon és a felhősebb területeken enyhébb idő várható.

Időjárás szombaton

Szombaton folytatódik a többnyire napos időjárás. Napközben csak kevés helyen, legnagyobb eséllyel északkeleten és délnyugaton alakulhat ki csapadék, estétől azonban erőteljesebbé válik a felhőképződés, így

az ország más részein is megnő a záporok és zivatarok esélye.

Az északias szél ismét megélénkül, helyenként meg is erősödik, miközben a délutáni órákra 26 és 33 Celsius-fok közé melegszik a levegő.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás vasárnap

Vasárnap a korábbi napokhoz képest már felhősebb lesz az ég, de így is több órára kisüt majd a nap. Ezen a napon már

az ország különböző részein egyaránt előfordulhat eső, zápor vagy zivatar.

Az északias légmozgás továbbra is élénk, helyenként erős marad. A 13 és 20 fok közötti enyhe hajnalt követően délutánra 26 és 32 fok közötti csúcsértékekre van kilátás.

Kép forrása: HungaroMet
Kapcsolódó cikkünk

Érdemes lehet az eget kémlelni a hétvégén, ritka jelenségnek lehetünk tanúi

Új időjárási rendszer tör be Magyarországra napokon belül

Amikor a Föld lehűtése visszaüt: hogyan gyengítheti a tengeri felhőfényesítés az El Niñót?

Megdöbbentő beavatkozással orvosolnák az emberiség nagy problémáját: belenyúlnának az időjárásba

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: jön a rendkívüli parlamenti ülés, módosul az alaptörvény
Rendkívüli szigorítás jön Magyarországon: teljesen megszűnik a vezetők fizetése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility