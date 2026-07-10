Megszólalt a miniszter: ekkor indulhatnak el az árvízvédelmi munkák Parajdon

Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korond-patak által elárasztott parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására - jelentette be Diana Buzoianu román környezetvédelmi miniszter.

A tárcavezető az Euronews Románia hírtelevízió csütörtök esti adásának meghívottjaként elmondta, hogy az unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más, árvíz sújtotta térségek mellett a parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják.

Mint közölte, ehhez már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok.

Az ügyvivő kormány biztosította az építőtelep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást.

Hangsúlyozta, hogy a beruházás terve elkészült, és a műszaki mutatók is megvannak, továbbá az árvízvédelmi munkálatok előkészítése is megtörtént. A beruházás célja a Korond-patak elterelése a sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa.

A térségben további munkálatokat is terveznek, melyek révén biztosítanák a lakosság számára a vezetékes ivóvizet, melyet jelenleg számos település a Kis-Küküllőből nyer

- mondta a tárcavezető. Emlékeztetett, hogy a folyó sóbánya alatti szakaszán lévő települések jelenleg sótalanító berendezések segítségével jutnak hozzá az emberi fogyasztásra alkalmas vezetékes vízhez, ami középtávú megoldás. A miniszter szerint a jövőben minden érintett település számára a legközelebbi független vízforrásból kell biztosítani a vízellátást, és az ehhez szükséges munkálatokat is jóváhagyták, csak kivitelezni kell őket - nyilatkozott.

Az Európai Parlament plénuma keddi ülésén hagyta jóvá a tavalyi romániai árvízkárok enyhítésére megítélt támogatást, melyből az ország középső, déli és észak-keleti térsége részesül.

A bukaresti kormány februárban hagyta jóvá a Korond-patakon építendő árvízvédelmi rendszer gazdasági és műszaki tervét. A patakon, amelynek vize tavaly májusban elárasztotta a sóbányát, 332 millió lejből (24,7 milliárd forint) építenek védőgátat és záportározót.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes szerint az árvízvédelmi rendszer hosszú távú védelmet nyújt a térségnek.

Az árvízvédelmi rendszer egy

12 méteres gátból, záportározóból,

föld alatti vízelvezető csatornából,

valamint a Korond-patak medrének szabályozásából és eltereléséből áll, ezáltal többlépcsős árvízvédelmi beavatkozást tesz lehetővé.

Nagyobb árhullám esetén működésbe lép a záportározó rendszer, vészhelyzet esetén akár teljesen le lehet zárni a Sószorost a beáramló víz elől.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába 2025 májusában zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a tárnákat. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.

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