Megszólalt Kapitány István: teljesen helyreállt Magyarország biztonsági kőolaj-tartaléka

A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezünk. Ez nagy előrelépés a március végi, 44 napos mélyponthoz képest

– írta a miniszter.

A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az árstopot azonban a Tisza-kormány nemrég eltörölte.

"Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltöttük. A következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatjuk a feltöltést" – mondta a jövőbeli tervekről a miniszter.

Jól állunk a földgázkészletekkel is: a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülünk a hidegebb hónapokra

– tette hozzá.

Címlapkép forrása: Portfolio