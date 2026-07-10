Megszólalt Kapitány István: teljesen helyreállt Magyarország biztonsági kőolaj-tartaléka

A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezünk. Ez nagy előrelépés a március végi, 44 napos mélyponthoz képest
– írta a miniszter.
A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az árstopot azonban a Tisza-kormány nemrég eltörölte.
"Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltöttük. A következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatjuk a feltöltést" – mondta a jövőbeli tervekről a miniszter.
Jól állunk a földgázkészletekkel is: a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülünk a hidegebb hónapokra
– tette hozzá.
Címlapkép forrása: Portfolio
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