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Megszólalt Kapitány István: teljesen helyreállt Magyarország biztonsági kőolaj-tartaléka
Gazdaság

Megszólalt Kapitány István: teljesen helyreállt Magyarország biztonsági kőolaj-tartaléka

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Július második hetére teljes mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon. A kőolaj- és üzemanyagtartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az ötven százalékot - közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter.

A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezünk. Ez nagy előrelépés a március végi, 44 napos mélyponthoz képest

– írta a miniszter.

A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az árstopot azonban a Tisza-kormány nemrég eltörölte.

"Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltöttük. A következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatjuk a feltöltést" – mondta a jövőbeli tervekről a miniszter.

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Jól állunk a földgázkészletekkel is: a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülünk a hidegebb hónapokra

– tette hozzá.

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