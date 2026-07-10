Népesedési katasztrófa vár Magyarországra

Magyarország népessége a következő években drasztikus mértékben csökken. A visszaesés borítékolható, a kérdés csupán a mérték. A fogyás mellett a társadalom öregedése is felgyorsul, miközben lesznek olyan régiók, amelyeket elnéptelenedés fenyeget.

Magyarország népessége lassan, de kitartóan zsugorodik – ez a folyamat már több mint négy évtizede tart:

1981 óta folyamatosan csökken a népességszám, 2026. január 1-jén 9 millió 488 ezer főt tett ki.

Az 1980-as években elsősorban a kedvezőtlen halandósági viszonyok, az 1990-es évektől a termékenység és a születésszám erőteljes visszaesése, majd tartósan alacsony szintje, illetve a rendszerváltás utáni első években megfigyelhető magas halandóság játszott meghatározó szerepet a népesség számának fogyásában. Hazánk népessége a jövőben tovább csökken a KSH népesség-előrejelzésének mindhárom változata szerint.