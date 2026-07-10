Olyan alacsony a Balaton vízállása, hogy módosul a Kékszalag útvonala

A rendező magyar szövetség pénteki sajtóközleménye szerint
1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját.
A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről.
A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül, cserébe a megméretés a hazai vitorlás közösség számára a lehető legszélesebb körben nyitott marad
- írták.
Jelenleg mindössze 66 centiméter a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján, a hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat. Az 55 centis várható átlagos vízállás 60 centivel kevesebb az ideálisnál, és 40 centivel marad el a tavalyi értéktől. Ahogy arról a mai nap folyamán a Portfolio is beszámolt, a nagy hőhullámot követő enyhébb időjárás ellenére a balaton vízszinje nem tudott érdemben növekedni. Sőt, ahogy arra a kutatók rávilágítottak, a hőhullám vége óta tartó száraz, szeles időjárás következtében a vízszint még gyorsabb ütemben csökken.
A rendezőség a Keszthelyi-öböl adottságait megvizsgálva megállapította, hogy az eredeti bójapozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a Kékszalag mezőnyének legalább tíz százaléka számára lehetetlenné tenné az indulást. A modern katamaránokat az állítható uszonyuk miatt a probléma kevésbé érinti, de a klasszikus és a nagy tőkesúlyos hajók számára a 240 centis vízmélység garantálása a teljes útvonalon alapfeltétele a biztonságos versenyzésnek.
Alaposan elemeztük a helyzetet a vízállás és az elmúlt évek Kékszalag-mezőnyeinek szempontjából, és azt a döntést hoztuk, hogy a 240 centiméteres mélységet mindenképpen biztosítani kell a sikeres lebonyolításhoz. Az eredeti bójapozíciónál a vízmélység alacsonyabb lett volna, mint az ötven éven át rekordtartó Nemere II. 220 centiméteres merülése, azaz lehetetlenné tette volna a történelmi hajók jelentős részének a részvételét
- mondta Verebély Tibor versenyrendező a pálya módosítása kapcsán.
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