SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Olyan alacsony a Balaton vízállása, hogy módosul a Kékszalag útvonala
Gazdaság

Olyan alacsony a Balaton vízállása, hogy módosul a Kékszalag útvonala

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Módosítani kellett az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj vitorlásverseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt.

A rendező magyar szövetség pénteki sajtóközleménye szerint

1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját.

A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről.

A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül, cserébe a megméretés a hazai vitorlás közösség számára a lehető legszélesebb körben nyitott marad

Még több Gazdaság

Bejelentette Gajdos László: még idén jön az új klímatörvény

Tisza-kormány: jönnek az uniós milliárdok Magyarországra, megtette az első feljelentéseket Ruff Bálint

Három helyzetkép Európa versenyképességéről: deklinizmus, stagnálás és a lassan partot mosó víz

- írták.

Jelenleg mindössze 66 centiméter a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján, a hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat. Az 55 centis várható átlagos vízállás 60 centivel kevesebb az ideálisnál, és 40 centivel marad el a tavalyi értéktől. Ahogy arról a mai nap folyamán a Portfolio is beszámolt, a nagy hőhullámot követő enyhébb időjárás ellenére a balaton vízszinje nem tudott érdemben növekedni. Sőt, ahogy arra a kutatók rávilágítottak, a hőhullám vége óta tartó száraz, szeles időjárás következtében a vízszint még gyorsabb ütemben csökken.

Kapcsolódó cikkünk

Drámai folyamatok a Balatonnál: hatalmas mennyiségű víz tűnik el naponta

A rendezőség a Keszthelyi-öböl adottságait megvizsgálva megállapította, hogy az eredeti bójapozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a Kékszalag mezőnyének legalább tíz százaléka számára lehetetlenné tenné az indulást. A modern katamaránokat az állítható uszonyuk miatt a probléma kevésbé érinti, de a klasszikus és a nagy tőkesúlyos hajók számára a 240 centis vízmélység garantálása a teljes útvonalon alapfeltétele a biztonságos versenyzésnek.

Alaposan elemeztük a helyzetet a vízállás és az elmúlt évek Kékszalag-mezőnyeinek szempontjából, és azt a döntést hoztuk, hogy a 240 centiméteres mélységet mindenképpen biztosítani kell a sikeres lebonyolításhoz. Az eredeti bójapozíciónál a vízmélység alacsonyabb lett volna, mint az ötven éven át rekordtartó Nemere II. 220 centiméteres merülése, azaz lehetetlenné tette volna a történelmi hajók jelentős részének a részvételét

- mondta Verebély Tibor versenyrendező a pálya módosítása kapcsán.

Kapcsolódó cikkünk

Megrémíti a vízhiány és a klímakockázatok növekedése az agráriumot

Drámai folyamatok a Balatonnál: hatalmas mennyiségű víz tűnik el naponta

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár ránk a hétvégén
Rendkívüli szigorítás jön Magyarországon: teljesen megszűnik a vezetők fizetése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility