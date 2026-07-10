SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Pénteki káosz az autópályákon: több útvonalon is jelentős torlódásokra kell számítani
Gazdaság

Pénteki káosz az autópályákon: több útvonalon is jelentős torlódásokra kell számítani

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Erős délutáni forgalom, baleset, műszaki hiba és egy út menti tűzeset is nehezíti a közlekedést a főváros környéki gyorsforgalmi utakon. Jelentős torlódásokra és lassulásra kell készülni az M0-s autóút, valamint az M1-es, az M3-as és az M7-es autópálya több szakaszán - írja az Útinform.

Több útvonalon is rendkívül erős a délutáni forgalom, ami szakaszos torlódásokhoz vezet.

  • Az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és az M0-s autóút között, az M3-as autópályán pedig Nyíregyháza irányába, Mogyoród és Gödöllő térségében lassult le a haladás.
  • Az M7-es autópályán a Balaton felé tartók már Törökbálinttól torlódásra számíthatnak.

Az Útinform szerint sokan az M6-os autópályán keresztül, Tárnoknál a 7-es főútra lehajtva próbálnak kerülni, a megnövekedett terhelés miatt azonban már ezen az útvonalon is jelentős késések alakultak ki.

Az M0-s autóúton két rendkívüli esemény is akadályozza a haladást.

  • A keleti szektorban, az M1-es autópálya felé vezető oldalon négy személyautó ütközött össze Nagytarcsa közelében. Az 55-ös kilométerszelvénynél a külső sávot lezárták, a baleset mögött pedig már több mint két kilométeres kocsisor alakult ki.
  • Szintén az M0-s autóúton, de az északi szektorban, Fót térségében kigyulladt az út menti növényzet. A 70-es kilométerszelvénynél a sűrű füst miatt jelentősen lecsökkent a látótávolság, ami fokozott óvatosságot követel a járművezetőktől.

Tovább nehezíti a helyzetet egy műszaki hibás kisteherautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében. A 16-os kilométerszelvénynél, az M0-s autóút csomópontjában a jármű a külső sávot foglalja el, ami szintén lassítja a forgalmat. A gyorsforgalmi utakon tapasztalható fennakadásokkal párhuzamosan a Biatorbágyon átvezető 1-es főúton is jelentősen megnőtt a járművek száma mindkét irányban.

Még több Gazdaság

Bejelentette Gajdos László: még idén jön az új klímatörvény

Olyan alacsony a Balaton vízállása, hogy módosul a Kékszalag útvonala

Tisza-kormány: jönnek az uniós milliárdok Magyarországra, megtette az első feljelentéseket Ruff Bálint

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár ránk a hétvégén
Új időjárási rendszer tör be Magyarországra napokon belül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility