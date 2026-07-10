Pénteki káosz az autópályákon: több útvonalon is jelentős torlódásokra kell számítani

Több útvonalon is rendkívül erős a délutáni forgalom, ami szakaszos torlódásokhoz vezet.
- Az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és az M0-s autóút között, az M3-as autópályán pedig Nyíregyháza irányába, Mogyoród és Gödöllő térségében lassult le a haladás.
- Az M7-es autópályán a Balaton felé tartók már Törökbálinttól torlódásra számíthatnak.
Az Útinform szerint sokan az M6-os autópályán keresztül, Tárnoknál a 7-es főútra lehajtva próbálnak kerülni, a megnövekedett terhelés miatt azonban már ezen az útvonalon is jelentős késések alakultak ki.
Az M0-s autóúton két rendkívüli esemény is akadályozza a haladást.
- A keleti szektorban, az M1-es autópálya felé vezető oldalon négy személyautó ütközött össze Nagytarcsa közelében. Az 55-ös kilométerszelvénynél a külső sávot lezárták, a baleset mögött pedig már több mint két kilométeres kocsisor alakult ki.
- Szintén az M0-s autóúton, de az északi szektorban, Fót térségében kigyulladt az út menti növényzet. A 70-es kilométerszelvénynél a sűrű füst miatt jelentősen lecsökkent a látótávolság, ami fokozott óvatosságot követel a járművezetőktől.
Tovább nehezíti a helyzetet egy műszaki hibás kisteherautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében. A 16-os kilométerszelvénynél, az M0-s autóút csomópontjában a jármű a külső sávot foglalja el, ami szintén lassítja a forgalmat. A gyorsforgalmi utakon tapasztalható fennakadásokkal párhuzamosan a Biatorbágyon átvezető 1-es főúton is jelentősen megnőtt a járművek száma mindkét irányban.
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