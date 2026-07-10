Soha ennyi devizatartaléka nem volt Magyarországnak, és ez még csak a kezdet – Mire kell ez a rengeteg pénz?

Úgy halmozza a devizát Magyarország, mintha nem lenne holnap
2025 elején még alig 45 milliárd euró volt az MNB devizatartaléka, ami másfél év alatt a harmadával emelkedett. Az összeg először idén áprilisban lépte át a 60 milliárd eurós lélektani határt, majd onnan májusban még tovább emelkedett, akkor 61,1 milliárd eurón érte el a csúcsot.
A jegybank adatai szerint a tartalék legnagyobb részét továbbra is a devizakövetelések tették ki, melyek összege 42,6 milliárd euró volt június végén, ezen felül a másik értelmezhető tétel az aranytartalék 12,5 milliárd eurós értéke.
De miért hízott ilyen nagyra a magyar devizatartalék? Egyrészt azért, mert az elmúlt években az állam jelentős mennyiségű devizaforráshoz jutott: a lejáratoknál jelentősebb devizaalapú hitelfelvételek történtek, miközben az uniós források - ha lassan is - lassan csordogáltak Magyarországra. Ezek a források automatikusan kicsapódnak a jegybanki eszközöknél, hiszen az MNB váltja le forintra. Másrészt az aranytartalék átértékelődése is nagyot dobott a devizatartalékon.
A jegybanki devizatartalék nem általános gazdaságpolitikai eszköz, hanem kifejezetten pénzügyi és makrostabilitási sokkok kezelésére szolgáló védőpajzs. Nem ara szolgál, hogy mint egy költségvetési forrást, el lehessen költeni valamilyen állami célra, hanem stabilizáló szerepe van. Vagyis amikor egy ország belső vagy globális okok miatt nehéz helyzetbe kerül, akkor ehhez a tartalékhoz tud nyúlni. A tartalék képes kezelni az árfolyam instabilitását és az esetleges spekulatív támadásokat, hiszen a jegybank szükség esetén be tud avatkozni a piacon a deviza védelme érdekében. Emellett a külső finanszírozási források elapadása esetén lehet szükség a devizatartalék felhasználására, de nem úgy, hogy a jegybank megfinanszírozza belőle a lejáró adósság törlesztését, hanem az állam forinteszközét tudja leváltani devizára. Emellett a bankrendszer devizalikviditási igényét lehet belőle kielégíteni nehéz helyzetben. Vagyis krízishelyzetekben, amikor egy kis országnak nehéz hozzáférni devizához (vagy csak nagyon drágán, a forint durva leértékelődése mellett tudná megtenni) igen jól jön a devizatartalék. „Békeidőben” a devizatartalék mérete bizalomerősítő tényező lehet a piac felé, hiszen a befektetők is tudják, hogy az adott ország át tud viselni egy esetleges sokkhelyzetet. Ez visszatartja a spekulánsokat az adott deviza elleni támadásoktól.
Persze önmagában nem sokat mond a devizatartalék aktuális szintje, érdemes megvizsgálni, hogy a különböző nemzetközi mérőszámok alapján mennyire mondható elégségesnek a jelenlegi összeg. A szakemberek és a befektetők alapvetően kétféle megközelítést alkalmaznak ebből a szempontból:
- Az úgynevezett Guidotti-Greenspan-szabály a korábbi argentin és amerikai jegybankelnökökről kapta nevét, eszerint a rövid (egy éven belüli) lejáratú külső adósság összege tekinthető irányadónak. Ez tudja ugyanis biztosítani, hogy ha átmenetileg külső vagy belső okból nem jut finanszírozáshoz, akkor is teljesíteni tudja kötelezettségeit.
- Van egy másik mutató, mely szerint a háromhavi import összegéhez érdemes viszonyítani a devizatartalékot. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ezt a mutatót ma már inkább csak a statisztika tartja nyilván, devizatartalék-megfelelési szabályként elavultnak számít.
Az MNB tavalyi éves jelentésében kiemelte, hogy 2025-ben végig meghaladta a devizatartalék összege az általuk is kiemelten kezelt Guidotti-Greenspan mutatót. Az elmúlt években a rövid külső adósságunk 30-33 milliárd euró körül alakult, ez alapján
a devizatartalék jelenleg ennek nagyjából a duplája.
Hamarosan a 70 milliárdot is elérheti a tartalék
A június végi több mint 60 milliárd eurós devizatartalék szinte biztosan tovább hízik majd az év második felében. Ebben ugyanis nincs még benne például a napokban kibocsátott 3 milliárd eurónyi devizakötvényből befolyó összeg, ami már a július végi devizatartalékot hizlalja majd.
Ezen felül az uniós források érkezése is hatással lehet a tartalék alakulására az év második felében. A kormány ugyanis a választásokat követően májusban megállapodott az eddig felfüggesztett források folyósításáról. Ebből a legjelentősebb tétel a helyreállítási alap (RRF) 10 milliárd eurója, aminek jelentős része az év végéig be is folyhat.
A héten végrehajtott eurókötvény-kibocsátás kapcsán már írtunk arról, hogy a Portfolio információi szerint épp a felszabaduló uniós források előfinanszírozási szükséglete áll a tranzakció mögött. Rövid távon ugyanis jelentős likviditásra van szüksége a kormánynak, hogy az RRF-alap 10 milliárd euróját elköltse, amit aztán majd az év vége előtt megtérít az Európai Bizottság.
Persze itthon a kormány jellemzően nem devizában költi el ezt a pénzt, viszont a jelek szerint most olcsóbb és egyszerűbb volt euróban kilépni a piacra. A forint intézményi piacon az elmúlt hetekben kiemelkedően erős kereslet mutatkozott, ami mellett az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a tervezettnél lényegesen több kötvényt bocsátott ki, vélhetően ezért sem akarták azt a piacot még jobban túlterhelni.
Az extra likviditásra pedig azért volt szükség, mert május végén a kormányzati betétek állománya a jegybankban 2200 milliárd forint volt, az pedig nem fedezte volna a 3500 milliárdos kiadási szükségletet. A most a piacról bevont 3 milliárd euró további mintegy 1000 milliárd forintot jelent, amit a kormányzat az MNB-nél vált át forintra, vagyis ez tovább növeli a jegybank devizatartalékát attól függetlenül, hogy az összeget a kormány forintban elkölti.
Ha pedig év végéig befolyik a kérdéses 10 milliárd euró nagy része, akkor azt hasonlóan, az MNB-nél válthatja forintra a kormány, melynek kiadásai nagy részben forintban keletkeznek. Vagyis az év végéig akár további 10-12 milliárd euróval is hízhat a tartalék, ami így
elérheti a 70 milliárd eurót is.
És ebben a számításban még nincs benne, hogy Magyarország mintegy 2 milliárd eurót várt az uniós SAFE-hitelkeretből is 2026-ban, legalábbis az ÁKK finanszírozási tervében ez szerepelt.
Persze menet közben lehetnek devizakiadásai is az államnak, azonban az év végéig már nem lesz devizakötvény-lejárat, így addig csak az esetleges kamatfizetések terhelik a kormányzatot. Így komolyabb kiadás várhatóan csak 2027 elején lesz majd, amikor egy egymilliárd eurós kötvény mellett egy 46,8 milliárd japán jen értékű papír is lejár februárban.
Miért van szükség ekkora tartalékra?
Kérdés, hogy ha fele ekkora tartalék is elég lenne, akkor miért van szüksége Magyarországnak több mint 60 milliárd euróra. A magasabb tartaléknak ugyanis költsége is van az MNB szempontjából, hiszen a tartalékot euróban befektetve tipikusan kisebb hozam érhető el, mint amekkorát a jegybanki alapkamattal ki kell fizetni a belső likviditás után.
Ugyanakkor
ha a kormány komolyan gondolja az euróbevezetési terveket a következő években, akkor most érdemes lehet minél nagyobb devizatartalékot felhalmozni.
Egyelőre csak a kommunikáció szintjén törekszik az euró bevezetésére a kormányzat, de ősszel már publikál egy hosszabb távú, átfogó tervet, mely a következő évek makropályáját, költségvetési helyzetét vázolja fel, illetve azt az utat, hogyan juthatunk el 2030-ig a feltételek teljesítéséig. Azonban, ha a 2030-as évek elején bevezetéssel számolunk, akkor 2028-29-ben legkésőbb be kell lépnie Magyarországnak az euró előszobájának számító úgynevezett ERM-II. árfolyamrendszerbe. Azt követően pedig a forintnak stabilan kell maradnia az euró gyakorlati bevezetéséig.
Egy ilyen árfolyamrendszerben pedig felértékelődhet a devizatartalék szerepe, hiszen könnyen lehet, hogy be kell majd avatkoznia a jegybanknak, hogy az árfolyamot a kívánatos sávban tartsa. Ha nem is lesz szükség ilyen gyakorlati intervencióra, akkor is lényeges, hogy az euró bevezetése előtt az MNB magas tartalékkal demonstrálja a piac számára, hogy váratlan sokkok esetére megvannak az eszközei az előírt árfolyamstabilitás fenntartására, tudatosítsa a befektetőkben, hogy nem érdemes szélsőséges kilengésekre spekulálni és ezzel növelni az árfolyamvolatilitást.
Vagyis az új, kötöttebb árfolyamrendszer, illetve az ebben történő erősebb kilengések megakadályozása felértékeli a devizatartalék jelentőségét. A jegybank ezzel avatkozhat be eseti jelleggel sokkok esetén, de akár folyamatosan jelen lehet a devizapiacon keresleti és kínálati oldalon egyaránt, növelve a piaci likviditást, és mérsékelve a spekulatív pozíciók súlyát.
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