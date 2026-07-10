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Súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban, már 12-en életüket vesztették
Gazdaság

Súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban, már 12-en életüket vesztették

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Tizenkét ember vesztette életét egy pusztító erdőtűzben a dél-spanyolországi Almería tartományban. A lángok megfékezésén jelenleg százötven tűzoltó dolgozik, közölte az andalúziai katasztrófavédelmi ügynökség pénteken hajnalban.

Antonio Sanz, az elnökségért, egészségügyért és katasztrófavédelemért felelős regionális miniszter

a régió eddigi legpusztítóbb tüzének nevezte a katasztrófát.

A kialakult helyzetet pedig példátlan tragédiaként jellemezte.

Korábban még hat halálos áldozatról érkeztek jelentések. Juanma Moreno, az andalúz régió vezetője az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében fejezte ki együttérzését, mély részvétét nyilvánítva a Los Gallardosban életüket vesztett emberek hozzátartozóinak, és támogatásáról biztosítva a tűzvész által sújtott települések lakóit.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images

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