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Tarr Zoltán: attól nem lesz keresztény a politika, ha állandóan keresztény Magyarországról beszélünk
Gazdaság

Tarr Zoltán: attól nem lesz keresztény a politika, ha állandóan keresztény Magyarországról beszélünk

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Az állam a jövőben nem kívánja előírni az egyházaknak, mi legyen a feladatuk, és politikai hűséget sem vár el a támogatásokért cserébe – jelentette ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a soproni Szélrózsa találkozón. A református lelkészből lett politikus úgy véli, hogy a korábbi kormányzat káros egyházpolitikája miatt sok gyülekezetben a kommunizmus korszakát idéző félelem uralkodik - írta meg a Szemlélek.

A július 9-én rendezett evangélikus ifjúsági találkozón a miniszter Prőhle Gergely országos felügyelővel beszélgetett.

A pódiumbeszélgetésen a miniszter felidézte a rendszerváltás utáni egyházi útkeresést, és élesen bírálta a hazai felekezetek jelenlegi állapotát.

Meglátása szerint a helyi közösségek kibontakozása helyett az egyházak túlságosan függenek a politikai hatalomtól, ami az előző kormányzat hozzáállására vezethető vissza. Bár a fórumon elhangzott, hogy az evangélikus egyház az elmúlt évtizedben jelentősen növelte a pénzügyi függetlenségét, Tarr a saját, református felekezetével kapcsolatban már jóval kritikusabbnak mutatkozott. Felidézte, hogy 2015-ben Bogárdi Szabó István püspök vezetése idején éppen azért távozott egyházi tisztségéből, mert nem volt hajlandó elfogadhatatlan kompromisszumokat kötni. Politikai szerepvállalásának fordulópontját végül a kegyelmi botrány, valamint az amiatt kialakult egyházi válság jelentette, amikor is úgy döntött, hogy nyíltan felvállalja a véleményét.

A tárcavezető határozottan fogalmazott a politika és a vallás összefonódásáról. Szerinte az európai, de különösen az előző magyar kormány által képviselt, kereszténynek nevezett politizálás sokszor álságos, mivel a hangoztatott elvek és a politikusok tényleges életvitele között mély szakadék tátong.

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Úgy véli, az államilag erőltetett kereszténység súlyos hitelességi válságot okozott, aminek következtében számos református gyülekezetben ma ismét a kommunista diktatúra idejére jellemző félelem és elhallgatás uralkodik.

Tarr elismerte, hogy a megörökölt államigazgatási rendszer elavult és korszerűsítésre szorul, emiatt a kormányzati munka kívánt tempóját egyelőre nehéz tartani. Magyar Péter sokak által nyersnek tartott kommunikációját azzal indokolta, hogy az elmúlt időszak agresszív politikai kultúrája és hazugságai után elengedhetetlen a határozott számonkérés, de hangsúlyozta, hogy a másként gondolkodó állampolgárok véleményét is tiszteletben kell tartani.

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A kormány új egyházpolitikájával kapcsolatban a miniszter egyértelművé tette, hogy az állam feladata kizárólag a jogszabályi keretek biztosítása, amelyeken belül a felekezetek teljesen önállóan működhetnek. Kijelentette, hogy a kabinet nem fog beleszólni a vallási szervezetek belső életébe, és a költségvetési támogatásokért cserébe sem támaszt politikai elvárásokat.

Címlapkép forrása: Tarr Zoltán Facebook-oldala.

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