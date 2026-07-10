Tisza-kormány: jönnek az uniós milliárdok Magyarországra, megtette az első feljelentéseket Ruff Bálint

A Miniszterelnökség az előző kormányzat iratainak átvilágítása során öt olyan ügyet tárt fel, amelyekben összesen mintegy 106 milliárd forintos károkozás gyanúja merült fel, ezért valamennyi esetben feljelentést tett.

A vizsgálatok túlárazott szerződésekre, vitatható kifizetésekre, személyi és gazdasági összefonódásokra, valamint hiányos vagy ellentmondásos elszámolásokra utaló dokumentumokat találtak.

Az ügyek között szerepel hét, egymással összefonódó civil szervezet 1,52 milliárd forintos támogatása, az OBSERVER Médiafigyelővel kötött, összesen 30,9 milliárd forintos szerződések vizsgálata, valamint a veglegestorles.hu szolgáltatáshoz kapcsolódó, mintegy 40 milliárd forintos kifizetések ügye. Utóbbinál felmerült, hogy olyan esetek után is fizethettek, amelyekhez nem kapcsolódott tényleges adattörlés.

A Miniszterelnökség emellett hiányos elszámolásokat és átláthatatlan kivitelezői díjazást talált a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusának 34,3 milliárd forintos támogatásánál. Egy másik iratban pedig fideszes kapcsolattartóként azonosították azt a férfit, aki Orbán Viktor korábbi országjárásán fekete kapucniban lépett fel tüntetőkkel szemben; a dokumentumokat a tárca feljelentés-kiegészítésként továbbította a hatóságoknak.