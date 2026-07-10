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Tisza-kormány: ma dől el az Uniós pénzek sorsa
Gazdaság

Tisza-kormány: ma dől el az Uniós pénzek sorsa

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Mozgalmas napot zárt a magyar politika: a kormány három lépcsős tervvel reagál az egyre súlyosabb vízválságra, vízátvezetéseket terveznek, miközben Ruff Bálint Vagyonvisszaszerzési Hivatala újabb kiemelt feladatot kaphat. Újraindítják a korábban leállított észak-balatoni vasúti fejlesztést, és több ügyben is feljelentést tett a kormány. A parlament jövő héten kétnapos rendkívüli ülést tart, a TASZ pedig arra figyelmeztetett, hogy tömegesen vettek fel embereket a nemzetiségi névjegyzékbe a beleegyezésük nélkül.
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Ma döntenek a Magyarországnak járó Uniós pénzek sorsáról

Pénteken 10 órakor kezdődik az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsülése (Ecofin), ahol várhatóan jóváhagyják Magyarország módosított nemzeti helyreállítási és ellenállóképességi tervét, amelyet a kormány június 10-én nyújtott be arra hivatkozva, hogy az eredeti vállalások a megemelkedett energiaköltségek, a geopolitikai változások, a végrehajtási nehézségek és az időbeli csúszások miatt már nem teljesíthetők az augusztus végi jogvesztő határidőig. Az Európai Bizottság június 19-én terjesztette elő a módosított terv elfogadására vonatkozó javaslatát.

A tanácsi jóváhagyás a módosítások hivatalos elfogadását jelenti, egyben mintegy 10 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításának is megnyithatná az utat Magyarország számára.

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Tisza-kormány: ma dől el az Uniós pénzek sorsa

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