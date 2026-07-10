Tisza-kormány: mégsem történt lopás a kecskeméti vadászgép-alkatrészek ügyében

Nem lopták el a Kecskemétről hiányzó MiG–29-es vadászgép-alkatrészeket, a téves feltételezést ugyanis egy súlyos adminisztrációs hiba okozta, mivel a szóban forgó tételeket korábban már jogszerűen értékesítették. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a mulasztás miatt a felelős vezetőt eltávolították a beosztásából, egyúttal bírálta a minisztérium előző vezetését, amiért hónapokon át elhallgatták a valóságot a nyilvánosság elől.

A rendőrség csütörtökön bűncselekmény hiányában megszüntette az eltűntnek hitt vadászgép-alkatrészek ügyében indított nyomozást, miután megállapították, hogy azok nem illegálisan kerültek ki a honvédség tulajdonából. Bár a Honvédelmi Minisztérium ekkor a belső vizsgálat folyamatára hivatkozva még nem adott hivatalos tájékoztatást, egy nappal később Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy bejegyzésben tisztázta a csaknem egy éve húzódó ügyet.

A miniszter tájékoztatása szerint a tárca belső vizsgálata egyértelműen kimutatta, hogy nem történt lopás, a problémát a nyilvántartási rendszer súlyos hibája okozta. Korábban ugyanis jogszerűen értékesítettek egy teljes MiG–29-es repülőgépet és több alkatrészt, azonban a rendszerben később tévesen eltűntként vagy ellopottként kezeltek olyan tételeket, amelyek szintén a legális eladás részét képezték. A miniszter elfogadhatatlannak nevezte a mulasztást, és megerősítette, hogy a hibázó vezetőt felmentették a beosztásából.

Ruszin-Szendi Romulusz kitért arra is, hogy a valós tényállás, illetve az értékesítés ténye már korábban ismert volt. Állítása szerint az előző minisztériumi vezetés pontosan tudta, mi történt, mégsem tájékoztatták a közvéleményt, és hagyták, hogy hónapokon keresztül egy tényekkel alá nem támasztott narratíva maradjon a köztudatban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a honvédség hitelességének és a közbizalomnak az alapja az őszinteség, valamint a hibák elismerése, az eltitkolásuk pedig soha nem lehet megoldás.