Trump szavaira korrigál a piac: vége a tűzszünetnek, de még van remény a megállapodásra

"Az Iráni Iszlám Köztársaság arra kért minket, hogy folytassuk a tárgyalásokat. Ebbe beleegyeztünk, de az Egyesült Államok egyértelműen közölte velük, hogy a tűzszünetnek VÉGE!" – írta Trump a közösségi oldalán pénteken. Szavai némileg enyhítették a teljes körű háború kirobbanásától való félelmet, így a napi csúcsra ugró olajár később visszakorrigált, a részvénypiacok pedig a bejegyzést követően mérsékelték veszteségeiket.

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A feszültséget tovább fokozta, hogy az amerikai pénzügyminisztérium visszavonta azt a szankciós mentességet, amely lehetővé tette Irán számára az olajexportot a világpiacra.

A felek egymást hibáztatják a június 18-i elvi megállapodás felrúgásáért, amely a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról rendelkezett, és egy hatvannapos tárgyalási időszakot indított el egy átfogóbb egyezmény elérése érdekében.

Washington azzal vádolta Teheránt, hogy hajókat támadott meg az olaj- és gázszállítás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorosban. Az amerikai hadsereg válaszul iráni célpontokat lőtt, míg Teherán a térségben, többek között Kuvaitban és Bahreinben található amerikai támaszpontokat vette célba. Két napig tartó fegyveres konfliktus után csütörtökre elcsendesedtek a fegyverek, a közvetítők, köztük Katar pedig a feszültség enyhítésén fáradoznak.

Trump már a törökországi NATO-csúcson is lezártnak nevezte a fegyvernyugvást, ugyanakkor jelezte, hogy nem gördít akadályt a tárgyalások elé. Egy amerikai tisztségviselő megerősítette, hogy a szakértői szintű egyeztetések továbbra is zajlanak. Irán mindeközben arra figyelmeztetett, hogy az infrastruktúráját érő bármilyen támadásra válaszlépésekkel felel, és ezt a fenyegetést Izraelre is kiterjesztette.

A tárgyalások ezen a héten lelassultak, mivel Iránban a konfliktus első napján, egy légicsapásban életét vesztett korábbi legfőbb vallási és politikai vezető, Ali Hámenei gyászszertartásai zajlottak. Utódja és egyben fia, Modzstaba Hámenei még nem mutatkozott a nyilvánosság előtt új tisztségében, ami kérdéseket vet fel az egészségi állapotával, valamint a tárgyalásokon való részvételével kapcsolatban. A korábbi megállapodás aláírását követően újrainduló hajóforgalom a legutóbbi összecsapások miatt ismét szinte teljesen megbénult a szorosban, ami tovább növelte az energiaárakat, és komoly kockázatot jelent a világgazdaság számára.

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