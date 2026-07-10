Új Medián-felmérés érkezett: kiderült, mit gondolnak valójában a választók Magyar Péter parlamenti beszédeiről

Az új Országgyűlés megalakulásával soha nem látott mértékben megnőtt a plenáris ülések iránti érdeklődés.
A lakosság közel négyötöde kisebb-nagyobb rendszerességgel belenéz a közvetítésekbe, 39 százalékuk pedig kifejezetten rendszeres nézőnek számít.
A jelenség hátterében Hann Endre, a Medián ügyvezetője szerint az áll, hogy a parlament munkája újra érdekessé vált a választók számára – erről a Klubrádió adásában beszélt, a felmérést a HVG közölte. Ehhez nagyban hozzájárul az is, hogy Magyar Péter saját felületein is közvetíti a beszédeit, így azok sokkal szélesebb tömegekhez jutnak el.
A nézettség növekedésével párhuzamosan a választók határozott véleményt is formálnak a látottakról. A válaszadók 52 százaléka szerint a miniszterelnök kiváló beszédeket tart, míg 31 százalékuk a felszólalások tartalmával egyetért ugyan, de azok stílusát túlságosan durvának vagy sértőnek találja. Mindössze 15 százalékuk tartja teljesen elfogadhatatlannak a kormányfői megnyilvánulásokat. Az adatokból jól látszik, hogy minél gyakrabban követi valaki az üléseket, annál pozitívabban értékeli a beszédeket, hiszen a legaktívabb nézők 72 százaléka maximálisan elégedett a miniszterelnökkel.
A pártpreferencia szerinti bontás is érdekes képet mutat. A Tisza szavazói a legaktívabb nézők, körükben 73 százalékos a beszédek teljes elfogadottsága, további 26 százalék pedig a stílus kritikája mellett is helytállónak tartja a mondanivalót. Ezzel szemben a Fidesz-szimpatizánsok közel fele ritkán, 28 százalékuk pedig soha nem nézi a közvetítéseket. Ennek ellenére figyelemre méltó, hogy a korábbi kormánypárt támogatóinak 32 százaléka, bár a stílussal nem ért egyet, tartalmilag jónak ítéli Magyar Péter beszédeit. Hann Endre szerint ez az eredmény azt bizonyítja, hogy a politikai táborok közötti falak nem teljesen áthatolhatatlanok.
A kutató szerint a keményebb parlamenti hangnem társadalmi elfogadottsága nem csupán ízlés kérdése vagy politikai szimpátia eredménye. A választók jelentős része ugyanis igazságtételt, az előző rendszer működésének feltárását és elszámoltatását várja.
A szakember arra is kitért, hogy szerinte a Tisza parlamenti frakciója Magyar Péter távollétében is jól teljesített. A képviselők rácáfoltak arra a korábbi kritikára, miszerint a pártnak nincsenek vitaképes politikusai, és bizonyították, hogy a kormánypárt vezető figurái többféle stílusban, érdemben is képesek megszólalni, ami önmagában is komoly politikai értéket képvisel.
A Medián országosan reprezentatív, ezerfős telefonos felmérése 2026. június 22. és 29. között készült, a kutatás hibahatára legfeljebb ±3,5 százalékpont.
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