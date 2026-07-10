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Vége az ingyenes autózásnak: fizetőssé teszik az autópályákat és az utakat egy európai országban
Gazdaság

Vége az ingyenes autózásnak: fizetőssé teszik az autópályákat és az utakat egy európai országban

MTI
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Fizetőssé válnak a belga utak és autópályák, 2027 májusától minden autósnak matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamtól függően változik - tájékoztatott a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap pénteken.

A napilap információi szerint Belgium regionális kormányainak megállapodása értelmében 2027. május 1-jétől digitális matrica lesz kötelező minden

3,5 tonna alatti jármű közúti használata esetén is, függetlenül attól, hogy Belgiumban vagy külföldön vannak-e forgalomba helyezve.

Az MTI szemléje szerint az autósok választhatnak egynapos, tíznapos, kéthónapos vagy egyéves matrica közül. Az ár a jármű CO2-kibocsátásától függ.

  • Egy elektromos jármű éves matricája 90 euróba fog kerülni.
  • Az Euro-4-es autók matricája 100 euróba,
  • míg minden 2005 előtt forgalomba helyezett jármű tulajdonosának 125 eurót kell majd fizetnie.

A matrica bevezetésének célja, hogy a külföldi autósok hozzájáruljanak a nemzeti úthálózat karbantartási költségeihez A belga autósok számára a meglévő adók csökkentésének köszönhetően a matrica bevezetése nem jár majd pluszköltséggel

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