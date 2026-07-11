A foci-világbajnokság már akkora, hogy a bolygó is megérzi

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Valamennyi közül a jelenleg is tartó labdarúgó-világbajnokságnak van messze a legnagyobb negatív hatása a globális éghajlatra. A mostani torna korábbiaknál jóval magasabb üvegházgáz-kibocsátását nagyrészt a légi közlekedés nagyobb szerepe, illetve az magyarázza, hogy ezen a világbajnokságon 32-ről 48-ra emelték a résztvevő csapatok számát, amelyek 16 városban 104 mérkőzést játszanak. Emellett azonban a kritikusok szerint több ellentmondás is akad a FIFA intézkedései és sokat hangsúlyozott klímaügyi elkötelezettsége között, mindenekelőtt a szaúd-arábiai központú Aramcóval, a világ egyik legnagyobb olajipari vállalatával kötött kizárólagos energiapartneri megállapodás, de Gianni Infantino FIFA-elnök magánrepülőzései sem passzolnak a szervezet kommunikációjához.

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Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett, június 11-től július 19-ig tartó torna teljes karbonlábnyoma becslések szerint 7,8-9 millió tonna szén-dioxid-egyenérték (CO2e) lehet, amely

több mint kétszerese



a 2022-es katari foci-vb 3,63 millió tonnás értékének. (Összevetésül: Magyarország éves emissziója 54 millió tonna CO2e körül alakult 2023-ban.) A négy évvel ezelőtti rendezvényt már szintén heves kritikák érték az energiaintenzív víz-sótalanítás és a stadionok légkondicionálása miatt, illetve azért, mert a gyepet Észak-Amerikából szállították oda szabályozott klímájú repülőgépeken.

A mostani torna korábbiaknál jóval magasabb üvegházgáz-kibocsátását nagyrészt az magyarázza, hogy 32-ről 48-ra emelték a résztvevő csapatok számát, amelyek 16 városban 104 mérkőzést játszanak. Ez pedig azt jelenti, hogy a csapatoknak és szurkolóiknak rengeteget kell utazniuk - a nagy távolságok miatt nem ritkán repülőgéppel.

Így a világbajnokság teljes emissziójának 85%-a nehezen dekarbonizálható légi közlekedésből származik,



míg a fennmaradó részt olyan tételek adják, mint az egyéb közlekedés, az infrastruktúra felújítások, a stadionok üzemeltetése, a vendéglátás, az élelmezés és a merchandise tevékenységek. Fenntarthatósági szempontból ugyanakkor a korábbi és következő világbajnokságokhoz képest is pozitívum, hogy új stadionok építésére nem volt szükség, vagyis ezen a soron a torna üvegházhatásúgáz-kibocsátása nulla.

A légi közlekedés jelentős kibocsátását valamelyest ellensúlyozandó, a rendező városok igyekeznek megújuló energia megoldásokkal, a tömegközlekedés fejlesztésével, újrahasznosítási és hulladékcsökkentési programokkal is mérsékelni a környezeti terhelést. Mindemellett a FIFA helyi partnerekkel egymillió fa ültetését célzó erdőtelepítési projektet is indít a 16 házigazda városban; a projekt várhatóan több mint 2000 hektárt, vagyis nagyjából 1000 futballpályányi területet érint majd.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA a fenntarthatóságot a 2026-os világbajnokság egyik kulcsfontosságú elemeként hangsúlyozta. A szervezet aktuális időszakra vonatkozó stratégiai célkitűzései 11 fókuszterületet ölelnek fel, amelyek közül a hatodik helyen az ESG, vagyis „a társadalmi felelősségvállalásra, különösen az emberi jogokra és az klímaváltozással kapcsolatos szempontokra való összpontosítás” áll.

A FIFA 2021-es globális klímacsúcson (COP26) mutatta be saját klímastratégiáját, melynek célja a labdarúgás klímaállóságának megteremtése, valamint a szervezet éghajlatváltozásra gyakorolt ​​hatásának mérséklése.

Ebben a szervezet azt is vállalta, hogy 2030-ig 50%-kal csökkenti szén-dioxid-kibocsátását, 2040-re pedig eléri a nettó nulla kibocsátást.



A FIFA intézkedéseivel és ígéreteivel, illetve állítólagos klímaügyi elkötelezettségével ugyanakkor némileg kontrasztot alkot, hogy Gianni Infantino, a szervezet elnöke a mérkőzések közötti idő nagy részét magánrepülőgépén tölti. A BBC elemzése szerint a gép csak a világbajnokság első alig több mint 2 hetében több mint 50 ezer kilométert, több mint 66 órát repült, ami annyi szén-dioxid-kibocsátást eredményezett, mint amennyit körülbelül 78 ember egy naptári év alatt termel.

Nem ez az egyetlen ellentmondás a FIFA klímavédelmi ambíciói és intézkedései között. A szervezet kibocsátáscsökkentési ígéreteit szem előtt tartva ugyanis nehéz megmagyarázni a szaúd-arábiai központú Aramcóval, a világ egyik legnagyobb olajipari vállalatával kötött kizárólagos energiapartneri megállapodását. A FIFA és a szaúdi állam többségi tulajdonában álló vállalat értesülések szerint évi mintegy 100 millió dolláros szponzori szerződést kötött.

(A nem túl magas demokráciaindexszel rendelkező Szaúd-Arábia nagy valószínűséggel a 2034-es labdarúgó-világbajnokságot is megrendezheti, miután egyedül ez az ország adta le időben a rendezés elnyerését céló pályázatot.)

A kritikusok szerint a nagy fosszilis energiaipari társaságokkal kötött partnerségek aláássák a sportszervezetek klímavállalásainak hitelességét, és jelentések szerint a sport ma már szorosan kapcsolódik a fosszilis energiaipar érdekeihez és a fenntarthatatlan növekedéshez. E szerint az elit futball egyre inkább a fosszilis tüzelőanyagokban gazdag államok és vállalatok befektetéseire támaszkodik, beleértve a Perzsa-öböl menti országokhoz és energiacégekhez kapcsolódó szponzorációkat és tulajdonosi modelleket.

Tanulmányok szerint

a futball központi szerepet kap a fosszilis iparági érdekek sport általi legitimálását és zöldre festését célzó szélesebb körű stratégiában,

amely jelenségre már külön kifejezés is létezik, mégpedig a greenwashing mintájára megalkotott sportswashing.

Pedig már a mostani foci-vb játékosai, bírói, szurkolói és munkásai is erőteljesen ki vannak téve a klímaváltozás negatív hatásainak, mindenekelőtt az extrém hőségnek. Jelentések szerint a 16 város közül 10-nek nagyon magas a szélsőséges hőstressz kockázata. A játékok előtt 20 egészségügyi, éghajlati és sportteljesítmény-szakértő nyílt levélben figyelmeztette a FIFA-t, hogy a szélsőséges hőséghez való alkalmazkodás elégtelensége extra sérülések kockázatának teszi ki a játékosokat.

A szakértők megszólalását igazolja, hogy a július 4-én játszott Paraguay-Franciaország nyolcaddöntő a világbajnokságok történetének egyik legforróbb mérkőzése lett - és nem a pályán forrongó indulatok miatt.

A meccsnek otthont adó Philadelphiát elérő súlyos hőhullám miatt ugyanis a kezdő

sípszó idején 37,8 Celsius-fokot mértek a stadion hőmérői, ami a mérkőzés időtartama alatt 40,6-43,3 fokig emelkedett,

ezzel valódi értelmet adva a félidők közepén tartott hidratációs szüneteknek.

Címlapkép forrása: Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images