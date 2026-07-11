A Heim Pálban járt Hegedűs Zsolt, és egy új, csúcstechnológiás készülék érkezéséről beszélt

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.

A bejegyzés szerint két politikus a pénteki intézménylátogatás során megállapította, hogy a kórházban hagyott gyermekek ügye rendkívül összetett, és messze túlmutat az egészségügy keretein.

Mivel a háttérben mélyebb szociális, családi és gyermekvédelmi problémák húzódnak meg, a megoldás is komplex megközelítést igényel. Ennek érdekében elengedhetetlen az egészségügyi, a szociális és a gyermekvédelmi rendszer szereplőinek szoros együttműködése, amellyel biztosítható, hogy minden érintett a számára legbiztonságosabb és legmegfelelőbb ellátásba kerüljön.

A vizit során az aktuális beruházásokról is egyeztettek a kórház vezetésével. Várhatóan már a jövő hét közepére elkészül az intézmény új hűtési rendszere, amely a kormány által biztosított 3,6 milliárd forintos forrásból valósul meg. Emellett ősszel

egy új, csúcstechnológiás CT-berendezéssel is bővül az intézet eszközparkja.

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