Brüsszel megmérné, mire ment el az EU-s pénz – Csakhogy nem minden eredmény, ami annak látszik

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Az Európai Unió jelenleg nagy erőkkel készíti elő a 2028 és 2035 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetését, az ún. többéves pénzügyi keretet (MFF), egyúttal komoly változtatást tervezve. A reform középpontjában az Európai Bizottság által javasolt úgynevezett teljesítményértékelés áll, amelynek célja annak biztosítása, hogy az uniós források kézzelfogható eredményeket hozzanak. Azonban a szabályozás – ha azt a jelenlegi formájában fogadják el – aligha fogja elérni kijelölt céljait, sőt, kifejezetten súlyos, nem kívánt következményekkel is járhat.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

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A következő ciklusra az Európai Bizottság le akarja egyszerűsíteni az eddigi rendszert, hogy az hatékonyabb, hozzáférhetőbb, rugalmasabb legyen, és a fokozódó kihívásokra ellenállóbb válaszokat adjon. Az új MFF keretében a tagállamok és régiók által kezelt alapokat egyetlen, egységes stratégiába integrálná, amelynek középpontjában a kohéziós és az agrárpolitika áll. Ezt az új stratégiát egyszerűsített és egyediesített tagállami, ún. Nemzeti és Regionális Partnerségi Terveken keresztül valósítanák meg.

A strukturális változás kulcsfontosságú eleme a teljesítményértékelés. Ez a központi rendező elv, áthelyezné a hangsúlyt arról, hogy mennyi pénzt költenek el, arra, hogy az uniós támogatás milyen eredményeket ér el a valóságban.

Az elképzelés egyszerű:

a tagállami EU-s költéseket az eredmények alapján kell értékelni, az elért sikereket egyértelmű és megbízható információval alátámasztva.



Ez elvi alapon nagyon is üdvözlendő előrelépés, hiszen a közpénzeket hatékonyan és átláthatóan kell felhasználni. A probléma – mint oly sokszor – az elv gyakorlatba való átültetésesében rejlik: a vonatkozó uniós rendelettervezet több tekintetben is aggályosnak tekinthető.

A fő probléma: a tevékenységet mérik, nem a valódi hatást

Az elemzés alapján megfogalmazott kritika lényege: a tervezett rendszer túlságosan azokra a dolgokra koncentrál, amelyeket könnyű megszámolni és eredményként felmutatni, és nem arra, ami valójában létrehozott értékként számít.

A teljesítmény mérésére javasolt mutatók többsége jelenleg tisztán mennyiségi jellegű, mint például az EU-s forrásokból támogatott vállalatok, a létrehozott munkahelyek száma, vagy az elfogadott törvények mennyisége. Bár ezek a számok jól mutatnak papíron, igazából nem sokat mondanak az intézkedések valódi hatásáról. A támogatott vállalkozások nagy száma önmagában még nem jelent érdemi gazdasági vagy környezeti fejlődést; sőt inkább azt mutatja, hogy ezeket a támogatások mennyire torzítják a piacot rossz irányba.

Hasonlóképpen, a munkahelyek számlálása azok minőségének vagy hosszú távú fenntarthatóságának figyelembevétele nélkül azzal a kockázattal jár, hogy

a tartós javulás helyett a rövid távú nyereség szerzését ösztönzi.

Azt sem mutatja, hogy az uniós támogatásokból létrehozott munkahelyek mennyi munkaerőt szipkáznak el esetleg más, akár támogatás nélkül is hatékonyan működő vállalatoktól.

Az is veszély, hogy a támogatásokat nem a valós teljesítmény, hanem a pályázatírási képesség alapján osztják el. Így azok a cégek, amelyek ügyesebben igazodnak el a bürokráciában, előnyt szerezhetnek, miközben a támogatás nélkül működő vállalkozások hátrányba kerülhetnek, holott lehetséges, hogy épp olyan jó vagy éppen még jobb szolgáltatást nyújtanak vagy terméket állítanak elő.

Tehát a tervezett rendszer ebben a formában való bevezetése azt kockáztatja, hogy a teljesítményértékelés a jövőben a valódi „érték” helyett csupán a „mennyiséget” méri majd, és alig fog információt szolgáltatni annak tekintetében, hogy az EU-s források mennyiben is járulnak-e valójában hozzá a közösen kitűzött versenyképességi, éghajlatvédelmi, környezetvédelmi vagy szociális célok elérésére.

Amikor a támogatások akár károkat is okozhatnak

A gyenge mutatókon túl, környezetvédelmi szempontból is komoly aggodalomra ad okot az, hogy hol is kerülhetnek majd az EU-s támogatások elköltésre. A rendelettervezet alapján a források olyan ágazatokhoz is eljuthatnak, amelyek jelenleg is erősen szennyezik a környezetet. Tehát az Unió Alapszerződéséven rögzített, „a szennyező fizet” elv helyett a „fizetjük a szennyezőt” elv valósulhat meg. Ahelyett, hogy a zöld átállást ösztönöznék, a közpénzek így olyan iparágakat támogathatnak, amelyeknek az uniós és nemzeti klímacélok elérése érdekében már rég alkalmazkodniuk kellene a szigorúbb éghajlatvédelmi előírásokhoz, életben tartva az elavult, magas szén-dioxid-kibocsátású üzleti modelleket.

Emellett más, összetettebb gazdasági aggályok is felmerülnek.

Az ellenőrzés és a számonkérhetőség korlátai

Még ha javítanának is a teljesítménymutatókon, a mélyebb, szerkezeti problémák akkor is megmaradnának. Az EU-s költségvetés projektek százezreit és gazdasági szereplők millióit érinti. (A korábbi költségvetési ciklusba az EU mintegy másfél millió projektet támogatott.) Önmagában már ez a méretbeli adottság is komolyan akadályozza, hogy az Európai Bizottság hatékony felügyeletet gyakoroljon.

Ennek hiánya a nem hatékony költésekhez, túlárazásokhoz vagy akár az EU-s pénzek visszaélésszerű használatához vezethet.

Kérdéses az addicionalitás elvének érvényesülése is, vagyis az, hogy egyes projektek nem valósultak volna-e meg EU-s támogatás nélkül is. Ha igen, akkor a közpénz nem teremtett hozzáadott értéket.

A legfontosabb pedig az, hogy az egyedi projektek végrehajtása – még ha ezek a projektek sikeresek is – nem feltétlenül jelentenek érdemi haladást sem országos, sem uniós szinten. Egy tagállam akár büszkélkedhet is például uniós forrásból finanszírozott zöld beruházásokkal, miközben ezzel párhuzamosan olyan politikát folytat, amely aláássa a közös klíma-, illetve környezetvédelmi célokat.

Van másik út is

A fenti kihívásokra reagálva a Levegő Munkacsoport egy olyan megközelítést javasol, amelyet az Unió az elmúlt években már részben alkalmazott a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) esetében. Ahelyett, hogy az EU által támogatott programok és projektek számszerű mutatóira koncentrálnának,

a kifizetéseket tagállami szinten világosan meghatározott reformok és mérföldkövek eléréséhez kellene kötni.

Ezek szigorú betartatását úgy lehetne biztosítani, hogy az uniós pénzek folyósítását ezen előre meghatározott feltételek tényleges teljesítésétől tennék függővé.

Ez a megközelítés az egyes projektekre és programokra vonatkozó számok jelentgetése helyett a rendszerszintű és érdemi változásokra helyezi a hangsúlyt. Emellett könnyebbé teszi a finanszírozás közvetlen összekapcsolását a szakpolitikai célokkal, növelve a számonkérhetőséget és a hatékonyságot is.

Címlapkép forrása: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images