Ez a Tisza-kormány csodafegyvere, hatalmasat fordult a világ a költségvetési politikában

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Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Új idők, új szokások

A Tisza Párt már a választások előtt teljesen új gazdaságpolitikát ígért, melynek alapvető eleme a költségvetési politika megújítása. Az új kormány már ilyen struktúrában is állt fel (államháztartásért felelős, letisztultabb feladatokkal és célokkal rendelkező Pénzügyminisztérium), nagyon fontos horgony célokat kommunikált következetesen a fiskális politikát illetően (3%-os hiány elérése, fenntartható hiánypálya és csökkenő államadósság), és fokozatosan, óvatosan elkezdte hangolni a befektetőket, finanszírozókat, hitelminősítőket a költségvetés valós helyzetére (vagyis a magasabb 2026-os deficitre). Megtehette, hiszen a befektetői bizalom már a nulladik ponttól óriási volt, ami egy hatalmas fordulatot jelentett a megelőző évek költségvetési politikájához képest (megelőlegezett bizalom vs bizalmi deficit, erről itt írtunk).

Már három hónappal ezelőtt megjelent cikkünkben úgy fogalmaztunk, hogy az újfajta fiskális megközelítést, illetve annak hitelességét tovább erősítheti akár az új kormány, mégpedig azzal, hogy növeli a büdzsé és a költségvetési politika transzparenciáját (amely az összehasonlítható nemzetközi standardek szerint rendkívül rossz állapotban van).

A Pénzügyminisztérium mintha megfogadta volna a Portfolio fenti mondatait, viszonylag gyorsan tett fontos lépéseket a transzparensebb fiskális politika irányába. A júniusi előzetes költségvetési adatok megjelenésével egy időben háttérbeszélgetést tartott Kármán András pénzügyminiszter, Barabás Gyula államtitkár és Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója, ahol egyfajta költségvetési leltárról, illetve annak eredményeiről számoltak be részletesen. Majd ezt követően "A magyar költségvetés valós helyzete az átvilágítás után" címmel közleményt adott ki a szaktárca, amiben a költségvetés átvilágításának a diasorát, és az átvilágítás háttértábláját is elérehetővé tették.

A háttérbeszélgetésen is elhangzott, hogy az elmúlt években a költségvetés átláthatósága alacsony volt, a költségvetési politika hitelessége csökkent, ennek pedig meg is volt a költsége, a befektetői bizonytalanságban, magasabb országkockázatban, magasabb kamatterhekben és ezáltal a költségvetés kiadási oldalán milliárdokban mérhető volt. A rendeleti kormányzás csak felerősítette a költségvetés átláthatatlanságát, a költségvetés módosítása 2025-ben egyetlen alkalommal sem kapott parlamenti jóváhagyást, miközben átlagosan hetente módosult a költségvetés.

Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára, Kármán András pénzügyminiszter és Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója (b-j) a 2026. évi tervek és tények - befejeződött az Orbán-kormány idei költségvetésének átvilágítása; a hétfői devizakötvény-kibocsátás címmel rendezett háttérbeszélgetésen a Pénzügyminisztériumban 2026. július 8-án. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Tardos Gergely arról beszélt ennek kapcsán, hogy a kötvénypiac annak ad szívesen és alacsony hozam mellett kölcsönt, ahol fegyelmezett a költségvetési gazdálkodás, erős a gazdasági növekedés, és alacsony az infláció. Magyarországon ennek az ellenkezőjét láttuk: magas volt a hiány, emelkedett az adósság, pazarló volt a költségvetési kiadásszerkezet, a kormány nem hívta le az uniós pénzeket, és magas volt az infláció. Ez vezetett oda, hogy a magyar adósság finanszírozása ennyire drágává vált - mutatta be.

Mennyi az annyi?

A PM illetékesei a bevezetőt követően bemutatták azt, hogy további intézkedések nélkül mekkora lenne a 2026-os költségvetési hiány, illetve a már ismert determinációk nyomán mekkora lenne a jövő évi deficit. Három szakaszra azonosítva lehet bemutatni azt, hogy az idei évre vonatkozóan az eredeti 3,7%-os hiányból hogyan lett a Tisza-kormány szerint 8,3%, amit

Magyar Péterék örökölt hiánynak neveznek.

Ennek a transzparens, jól követhető bemutatása több célt is szolgál: egyszerre mutatja meg nagyon látványosan az Orbán-kormány átláthatatlan költségvetési politikáját, és egyúttal arra is rámutat, hogy mivel kíván szakítani a Tisza-kormány. Ez a kontraszt és éles váltás üzenetet is küld a befektetőknek: ahogyan eddig alakították a költségvetési folyamatokat, az tarthatatlan, és ezzel szakítani kíván az új kormány.

1. szakasz: az átadás-átvétel, a meglévő belső előrejelzés

Az eredeti terv 3,7% volt az idei évre, és a kormányzati átadás-átvételkor ez emelkedett már 6,8%-ra. Ez szerepelt a nem publikus új finanszírozási tervben is, egyfajta belső előrejelzésként használhatta az előző kormány. Vagyis igazából az előző kormány a választások előtt eltitkolta a költségvetés valós helyzetét, ami a legrosszabb fiskális politikai gyakorlatot idézi fel.

A 3,7%-os eredeti célra a következő tételek rakódtak rá a PM mostani részletes tájékoztatása szerint:

A választások előtt betervezett (fegyverpénz, családi adókedvezmény bővítése, háromgyermekes anyák szja-mentessége, kétgyerekes és 30 év alatti anyák adómentessége) költségvetési intézkedéseken felüli (közszolgálati otthonteremtési támogatás, bérrendezések a közszférában: 255 mrd, vállalati adócsökkentések, 14. havi nyugdíj visszaépítése: 155 mrd, Otthon Start program, Otthoni Energiatároló program) hangulatjavító intézkedések. Ezek együttes hatása a GDP 1,3%-ára rúg.

(közszolgálati otthonteremtési támogatás, bérrendezések a közszférában: 255 mrd, vállalati adócsökkentések, 14. havi nyugdíj visszaépítése: 155 mrd, Otthon Start program, Otthoni Energiatároló program) hangulatjavító intézkedések. Ezek együttes hatása a GDP 1,3%-ára rúg. Előnytelen szerződések, kontrollálatlan kiadások, ezek összértéke a GDP 0,9%-a: 35 éves útkoncesszió többletkiadása 176 milliárd forint értékben, Budapest-Belgrád vasútfejlesztés 88 milliárd forint értékben, iváncsai ipari park vasútfejlesztése 22 milliárd forint értékben.

EU bírósági döntések, ezek összértéke a GDP 0,5%-a. Co2 kvóta adó eltörlésének hatása 289 milliárd forint, kiegészítő bányajáradék eltörlésének hatása 135 milliárd forint.

Eltérő gazdasági pálya 0,3%ponttal emeli az idei hiányt. Valamint egyéb hatások +0,1 százalékponttal.

Ebből jön ki a még április során jelzett 6,8%-os költségvetési hiányvárakozás.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 05. Magyar Péter úgy tudja: durván elszállt az idei hiány

Forrás: pénzügyminisztériumi prezentáció, 2026 július

A táblázatok között a tárca még tovább részletezi a sorokat a nagyon elvetemült érdeklődők számára.

2. szakasz: az átvilágítás

Az átadás-átvétel után érkezett az elmúlt 1,5 hónapos átvilágítási folyamat az idei költségvetés kapcsán. A Pénzügyminisztérium ismertetése szerint a folyamat során további hiánynövelő tételeket azonosítottak, melynek eredményeként a 6,8%-os hiányelőrejelzés 7,2%-ra emelkedett. A tételek:

Önkormányzati egyenleg romlása: 112 milliárd forint

N7 előlegelszámolás: 112 milliárd forint

Űrkutatási szolgáltatási díj: 72 milliárd forint

M49-es és egyéb útfejlesztések: 56 milliárd forint

Megnövekedett hiány az egészségügyben: 46 milliárd forint

Forrás: pénzügyminisztériumi prezentáció, 2026 július

3. szakasz: korábban végrehajtott RRF-programokra elszámolt források

Az idei teljes megörökölt hiányba a Tisza-kormány beleszámolja azt a tételt is, hogy az előző kormány elszámolt mintegy 969 milliárd forintnyi fedezetet RRF-programokra, miközben az Orbán-kormány láthatóan nem akart megtenni mindent ezen források lehívására. Ez további 1,1 százalékpontos hiányemelő tétel az idei évben a Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint.

Forrás: pénzügyminisztériumi prezentáció, 2026 július

4. szakasz: az új kormány

A PM ismertetése szerint az új kormány megállapodása az EU-val az RRF-forrásokról nettó módon 0,5 százalékponttal csökkenti ezt az örökölt teljes hiányt.

Forrás: pénzügyminisztériumi prezentáció, 2026 július

Ehhez jön még hozzá a KEKVÁ-k átalakításának 144 milliárd forintos, valamint az árfolyamerősödés és hozamcsökkenés kamatkiadás-csökkentő 73 milliárd forintos egyenlegjavító hatása, és ebből fakad az, hogy

a Pénzügyminisztérium legfrissebb előrejelzése szerint 2026-ban más intézkedések nélkül a GDP 7,5%-a lehet a deficit, ami nominálisan 6938 milliárd forint.

Fontos megemlíteni, hogy a tárca részéről többször is hangsúlyozták: ez nem az új hiánycél.

Egyúttal azt is levezették részletesen a tárca képviselői, hogy a jelenlegi folyamatok, várakozások és beégetett intézkedések mentén hogyan alakulna a 2027-es költségvetés. A lényeg: mivel több egyszeri egyenlegrontó tétel is kiesik, ezért eleve csökkenne a jövő évi deficit, 6,1%-ra.

Forrás: pénzügyminisztériumi prezentáció, 2026 július

Hogyan tovább? És egy kisebb hiányérzet

A háttérbeszélgetésen Kármán Andrástól elhangzott, hogy a Pénzügyminisztérium augusztus végén benyújt egy átfogó költségvetési törvénymódosítást a 2026-os évre. Ez nem feltétlenül azt a hiányt fogja tartalmazni, amelyet fentebb levezetett a tárca, hiszen abban már intézkedések is szerepelnek majd: részben a Tisza-programhoz kapcsolódó intézkedések, részben olyan megtakarítások, amelyeket önmagukban is megvalósíthatónak látnak.

Azt is megerősítették újra, hogy az új kormány szakít a költségvetés korai elfogadásának gyakorlatával.

A fentiekből is jól látható tehát, hogy a költségvetési politika transzparenciája már az első lépésekkel nagyot javult,

a hitelesség erősítése egyfajta csodafegyvere az új kormánynak,

ez pedig a piaci kötvényhozamokban és alacsonyabb kamatkiadásokban is tetten érhető.

Egy kisebb hiányérzetünk azért ezek mellett is van. Nem esett egyáltalán szó arról, hogy a már eddig is elfogadott, többek között a Tisza korábbi ígéreteivel kapcsolatos, egyenleget rontó kormányzati intézkedések (például ilyen az iskolakezdési támogatás) hogyan befolyásolják az idei és jövő évi költségvetés hiányát. Bár ezek nem lényeges tételek (tízmilliárd forintokról van szó), és várható ezek hatásának átvezetése a költségvetési sorokon, érdemes lett volna ezeket előzetesen már most bemutatni, ha a teljes transzparencia a cél. A táblázatok között ugyanis szerepel egy olyan táblázat, amelynek a címe az, hogy "A Tisza-kormány első lépéseinek a hatása", de ez így ebben a formában nem teljesen fedi a valóságot.

Forrás: Pénzügyminisztérium

Egyelőre tehát a kiinduló állapotot ismerjük, amelyhez azt a fontos és jól alátámasztott

üzenetet társítja a Pénzügyminisztérium, hogy alapjaiban szakít az eddigi fiskális politikai megközelítéssel.

Hogy az új kormány mindezeket hogyan önti majd a 2026-os törvényjavaslatba, hamarosan kiderül. Ez már csak azért is érdekes lesz, mert a 2025-ös 4,7%-os hiánynál magasabb lehet a jelek szerint az újratervezett idei hiánycél, és izgalmas lesz látni, hogy ezzel hogyan fog teljesülni az alkotmányos államadósság-csökkentési szabály (természetesen az erősebb forint és a stock-flow adjustment tételek, EU-források elszámolása, stb. javíthatják a helyzetet), és milyen véleményt kap ez a folyamat a Költségvetési Tanácstól.

Az első lépések tehát nagyon pozitívak a költségvetési politikát illetően, a befektetők ezt értékelték is, a csodafegyver eddig működött, de a kritikus lépcsőfokok csak most következnek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi