Ez rúghatja be a magyar gazdaságot? Kapitány István egy kritikus ponton lát nagy növekedést

A lakossági fogyasztás májusban és júniusban már 4-5 százalékos növekedést mutatott Magyarországon – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán. A miniszter szerint ez a magyar emberek erősödő bizalmát és a gazdaság élénkülését tükrözi. Ugyanakkor európai összevetésben jelentős a lemaradás: az Eurostat adatai szerint a magyar háztartások végső fogyasztása tavaly az uniós átlag 73 százalékán állt, ami holtversenyben az utolsó helyet jelenti a tagállamok között.

A lakossági fogyasztás a gazdasági növekedés egyik legfontosabb mutatója – írja Kapitány István a Facebook-oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte:

májusban és júniusban a fogyasztás már 4-5 százalékos növekedést mutatott,

ami szerinte betudható a magyar emberek erősödő bizalmának és a gazdaság élénkülésének.

A hazai fogyasztási szintnek európai összevetésben bőven lenne honnan felzárkóznia: a magyar háztartások végső fogyasztása az Európai Unió 73%-án állt 2025-ben, ezzel Lettországgal holtversenyben az utolsó a tagországok között – közölte korábban az Eurostat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba