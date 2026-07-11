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Hozzányúl az agrárkamarához a kormány
Gazdaság

Hozzányúl az agrárkamarához a kormány

Portfolio
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Egy friss kormányhatározat szerint Bóna Szabolcs agrárminiszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie az új agrárkamarai választási szabályokra, amelyek célja a szervezet politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai működésének biztosítása és a kötelező tagdíjak felülvizsgálata - közölte a HVG.

A Magyar Közlönyben közzétett döntés az ágazati szereplők érdekeinek egységes és hatékony képviseletét hivatott elősegíteni. Az agrárkamara reformjának igénye már közvetlenül az új kormány megalakulása után felmerült. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége korábban arra hivatkozott, hogy a köztestület feladta elvárt függetlenségét, és nyílt politikai elköteleződésével gyakorlatilag pártpolitikai kampányeszközzé vált. Ez a helyzet azért is váltott ki komoly visszhangot, mert az ágazatban működő valamennyi gazdasági szereplő számára törvényi kötelezettség a kamarai tagság és az azzal járó tagdíj megfizetése.

Bóna Szabolcs agrárminiszter korábban már többször megerősítette, hogy egy független, hiteles és a gazdálkodók valós érdekeit képviselő agrárkamara kialakítására törekszik.

A friss kormányhatározat a választási rendszer reformján túl a gazdák pénzügyi terheit is mérsékelné.

A tárcavezetőnek július 15-ig kell kezdeményeznie a 2026-os kamarai tagdíjfizetési kötelezettségek felülvizsgálatát, aminek keretében lehetővé tennék a díjak csökkentését azon tagok számára, akiket a 2025-ös és 2026-os években elemi károk vagy állatjárványügyi intézkedések sújtottak.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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