Készülhetnek a lakók és az utazók: éjszakai zajjal járó felújítás kezdődik egy fontos hazai vasúti szakaszon

Július 20-ig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota-Újpest állomáson, emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon – tájékoztatta a vasúttárasaság közleményben az MTI-t. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere-program első állomása.

Mint írták, Rákospalota-Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg, emellett 200 vasbetonaljat és hosszúsíneket is cserélnek. A felsővezeték-hálózat karbantartását éjszaka végzik július 12-től 19-ig.

A munkaterületek térségében tíz napon át a rakodás, a karbantartásba bevont kis- és nagygépek működése átmeneti zajterhelést okozhat nappal és éjszaka is. Ez főként Budapest IV. és XV. kerületének Rákospalota-Újpest vasútállomás közelében lévő utcáiban élőket érinti - közölték.

A karbantartásnak köszönhetően 120 méteren a jelenlegi 60 kilométer/órás sebességkorlátozást az eredeti 80 kilométer/óra engedélyezett pályasebességre emelik vissza, így megbízhatóbbá és pontosabbá válik a közlekedés a váci (70-es) vonalon – húzták alá.

A 150 millió forintba kerülő karbantartást a MÁV saját forrásból finanszírozza.

A Mávinform közleménye szerint a Rákospalota-Újpest állomáson zajló karbantartás idején az S70-esek közül több járat kimarad,

a nemzetközi vonatok pár perccel később érkeznek, éjszakánként a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között pótlóbusz közlekedik. A Nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok július 11. és 17. között 5-5 perccel korábban indulnak.

Az utazóknak az javasolják, hogy tájékozódjanak a MÁV és a MÁVPlusz mobilalkalmazás, a MÁVPlusz weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével, illetve az állomásokon kihelyezett hirdetményekből vagy az online vágányzári menetrendből, amely térképekkel is segíti az eligazodást.

Címlapkép forrása: Portfolio