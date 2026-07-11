Kettéosztja a munkaerőpiacot a mesterséges intelligencia: az AI-readiness kezd alapvető követelménnyé válni

Az adás első részében azzal foglalkoztunk, hogy májusban új történelmi csúcsra emelkedett a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékának összege, amely az év végére várhatóan még tovább nőhet. Miért fontos mindez, hogyan függ össze a folyamat az euró várható bevezetésével és tényleg kell-e ekkora tartalék? A témáról a Portfolio elemzőjét, Beke Károlyt kérdeztük.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Csúcson a devizatartalék, de mit jelent ez? − (02:07)
- AI-készségek: tombol a diszrupció − (16:02)
- Tőkepiaci kitekintő − (27:09)
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