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Kettéosztja a munkaerőpiacot a mesterséges intelligencia: az AI-readiness kezd alapvető követelménnyé válni
Gazdaság

Kettéosztja a munkaerőpiacot a mesterséges intelligencia: az AI-readiness kezd alapvető követelménnyé válni

Portfolio
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A Portfolio Checklist tegnapi adásában többek között a Pwc friss jelentése került terítékre, amely arra a következtetésre jut, hogy a mesterséges intelligencia kettéosztja a globális munkaerőpiacot. Oltyán Gábor, a Pwc Magyarország vezető adattudományi szakértője és tech szenior menedzsere bontja ki a részleteket, mégpedig azt, hogy mi kell ahhoz, hogy a munkavállalók és a vállalatok a változás nyertesei közé kerüljenek, illetve mekkora hatékonyságnövekedéssel és bérprémiummal kecsegtet az AI-readiness megvalósítása.

Az adás első részében azzal foglalkoztunk, hogy májusban új történelmi csúcsra emelkedett a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékának összege, amely az év végére várhatóan még tovább nőhet. Miért fontos mindez, hogyan függ össze a folyamat az euró várható bevezetésével és tényleg kell-e ekkora tartalék? A témáról a Portfolio elemzőjét, Beke Károlyt kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Csúcson a devizatartalék, de mit jelent ez? − (02:07)
  • AI-készségek: tombol a diszrupció − (16:02)
  • Tőkepiaci kitekintő − (27:09)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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