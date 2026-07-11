Kiderült, lesz-e hőkupola Magyarország felett a következő hetekben

Közép- és Nyugat-Európában jelenleg egy semleges, illetve enyhén negatív légnyomás-anomália rajzolódik ki. Ennek köszönhetően elkerülik a térséget a hetekig egy helyben veszteglő, tikkasztó anticiklonok, a gyakrabban érkező időjárási frontok pedig változékonyabbá teszik a légkört.

Bár a hőmérséklet tartósan, akár 2-3 Celsius-fokkal is meghaladhatja a sokéves átlagot, a jelenlegi folyamatok alapján nem kell extrém hőhullámoktól tartani.

A csapadékot illetően sajnos nem látszik kedvező fordulat. Miközben a mediterrán térség országaiban a megszokottnál több eső is eshet, a mi régiónkban továbbra sem várható érdemi csapadék. Fontos azonban megjegyezni, hogy a rendkívül változatos légnyomás-eloszlás miatt az előrejelzések a szokásosnál is bizonytalanabbak.

Európa időjárásának jelenleg egyik leginkább figyelemre méltó jelensége a Brit-szigetek térségében megfigyelhető, hónapok óta fennálló pozitív légnyomás-anomália. Ez a helyzet a szigetországra jellemző változékony, csapadékos és hűvös idő helyett szokatlanul stabil és meleg időjárást eredményez. A jelenség hátterében nagy valószínűséggel az óceán felszínhőmérsékletének eltérései, így például a Golf-áramlat változásai, valamint az emiatt visszaszoruló ciklontevékenység állnak.

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