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Kiderült, lesz-e hőkupola Magyarország felett a következő hetekben
Gazdaság

Kiderült, lesz-e hőkupola Magyarország felett a következő hetekben

Portfolio
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A legfrissebb szezonális előrejelzések szerint augusztusban nem kell hetekig tartó hőhullámra vagy hőkupolára számítani, bár a hőmérséklet tartósan a sokéves átlag felett alakul. A térségünket elérő frontok miatt változékonyabb időjárásra számíthatunk, a várva várt, jelentős mennyiségű csapadék azonban továbbra is elmaradhat - írja közösségi oldalán a Weather on Maps.

Közép- és Nyugat-Európában jelenleg egy semleges, illetve enyhén negatív légnyomás-anomália rajzolódik ki. Ennek köszönhetően elkerülik a térséget a hetekig egy helyben veszteglő, tikkasztó anticiklonok, a gyakrabban érkező időjárási frontok pedig változékonyabbá teszik a légkört.

Bár a hőmérséklet tartósan, akár 2-3 Celsius-fokkal is meghaladhatja a sokéves átlagot, a jelenlegi folyamatok alapján nem kell extrém hőhullámoktól tartani.

A csapadékot illetően sajnos nem látszik kedvező fordulat. Miközben a mediterrán térség országaiban a megszokottnál több eső is eshet, a mi régiónkban továbbra sem várható érdemi csapadék. Fontos azonban megjegyezni, hogy a rendkívül változatos légnyomás-eloszlás miatt az előrejelzések a szokásosnál is bizonytalanabbak.

Európa időjárásának jelenleg egyik leginkább figyelemre méltó jelensége a Brit-szigetek térségében megfigyelhető, hónapok óta fennálló pozitív légnyomás-anomália. Ez a helyzet a szigetországra jellemző változékony, csapadékos és hűvös idő helyett szokatlanul stabil és meleg időjárást eredményez. A jelenség hátterében nagy valószínűséggel az óceán felszínhőmérsékletének eltérései, így például a Golf-áramlat változásai, valamint az emiatt visszaszoruló ciklontevékenység állnak.

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