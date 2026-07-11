Lassul a forgalom az érintett útszakaszon: harmincas korlátozás és hosszabb menetidő jön

A munkálatok ideje alatt az érintett útszakasz a keresztutcák felől továbbra is megközelíthető marad, és a környékbeli ingatlanok elérése is folyamatosan biztosított lesz.

Az autósoknak 30 km/órás sebességkorlátozásra, sávszűkítésekre, valamint ideiglenes terelésekre kell készülniük, ami megnövelheti a menetidőt.

A rekonstrukció a gyalogosforgalmat nem akadályozza. Bár a közösségi közlekedés folyamatosan üzemel, az építkezés miatt egyes járatok útvonala átmenetileg módosulhat.

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