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Lassul a forgalom az érintett útszakaszon: harmincas korlátozás és hosszabb menetidő jön
Gazdaság

Lassul a forgalom az érintett útszakaszon: harmincas korlátozás és hosszabb menetidő jön

Portfolio
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Újabb szakaszához érkezik a ferencvárosi Mester utca felújítása július 10-én, pénteken, ami jelentős forgalomkorlátozásokkal jár majd. A legfontosabb változás, hogy a Haller utca felől ideiglenesen nem lehet majd behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába - írta a Budapest Városháza.

A munkálatok ideje alatt az érintett útszakasz a keresztutcák felől továbbra is megközelíthető marad, és a környékbeli ingatlanok elérése is folyamatosan biztosított lesz.

Az autósoknak 30 km/órás sebességkorlátozásra, sávszűkítésekre, valamint ideiglenes terelésekre kell készülniük, ami megnövelheti a menetidőt.

A rekonstrukció a gyalogosforgalmat nem akadályozza. Bár a közösségi közlekedés folyamatosan üzemel, az építkezés miatt egyes járatok útvonala átmenetileg módosulhat.

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