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Magyar Péter a közvetlen államfő-választást támogatná, érkeznek a bejelentések
Gazdaság

Magyar Péter a közvetlen államfő-választást támogatná, érkeznek a bejelentések

MTI
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Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök egy szombat esti Reddit-fórumon megerősítette, hogy a köztársasági elnök közvetlen megválasztását támogatja. A kormányfő a felhasználók kérdéseire válaszolva a sportfinanszírozás átalakításáról, valamint az azbesztszennyezés kezeléséről is megosztotta a Tisza-kormány terveit. Szóba került még többek között a gyorshajtók szigorúbb büntetése és új energetikai pályázatok is, valamint áfacsökkentések és béremelések kérdése is.

A miniszterelnök még pénteken hirdette meg a közösségi oldalon, hogy egy kötetlen kérdezz-felelek (AMA, azaz Ask Me Anything) keretében bárki kérdezhet tőle a Reddit platformon. Bár az esemény során jelezte, hogy a rendkívüli érdeklődés miatt nem tud minden felvetésre azonnal reagálni, ígérete szerint a napokban visszatér a platformra, hogy megválaszolja a fennmaradó kérdéseket.

A beszélgetés során az egyik legfontosabb téma az új alkotmány megalkotása, valamint az államfőválasztás módja volt. Arra a felvetésre, hogy a jövőben az Országgyűlésre vagy közvetlenül a választópolgárokra bízná-e a döntést, a kormányfő kifejtette, hogy mindenkit be szeretnének vonni az alkotmányozási folyamatba. Hozzátette, bár a végső döntés a választókon múlik,

ő személy szerint egyértelműen a közvetlen elnökválasztás mellett foglal állást.

A felhasználók a sportfinanszírozás jövőjéről is érdeklődtek, különös tekintettel a korábbi TAO-rendszer átalakítására. Magyar Péter elmondta, hogy a sporttámogatásokat beépítik a központi költségvetésbe, amivel garantálják a rendszer átláthatóságát és ellenőrizhetőségét. Egyúttal leszögezte, hogy a sportra fordított források összege a változtatások ellenére sem fog csökkenni.

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A kormányfő emellett az azbesztszennyezés ügyére is kitért. A probléma azonnali kezelését célzó,

rövid távú intézkedésekről várhatóan már a jövő héten hivatalos bejelentést tesz a kabinet.

Magyar Péter ezen kívül lényegében bejelentette, hogy

  • szigorítják a gyorshajtókra és ittas vezetőkre kiszabható büntetéseket.
  • Új lakossági energetikai pályázatot indítanak még az idén. Ősszel új házfelújítási program is várható. (Két eltérő kérdésre érkezett válasz, így lehet, hogy a kettő közös programot takar.)
  • Felülvizsgálják a Bosnyák téri irodakomplexum ügyét.
  • Dolgoznak a Diákhitel kamatának csökkentésén.
  • Női higiénés termékek áfáját csökkenteni fogják.
  • Várható a közeljövőben érdemi, célzott bérkorrekció a NOKS-státuszú iskolai dolgozók számára.
  • A nyugdíjas SZÉP kártyával kapcsolatban kijelentette, dolgoznak azon, hogy az őszi bevezetés tartható legyen.
  • Ősszel meghirdetnek egy új hazaváró programot.
  • Megszüntetik a kaszinók adómentességét.
  • Augusztus 20-án lesz tűzijáték és drón show is. Szolidabb rendezvényt terveznek, de a tűzijátékkal nem tudtak mit kezdeni, a kormányfő állítása szerint azt az Orbán-kormány már korábban megrendelte.
  • Nem tervezik a Fidesz betiltását, vagyis az ellenfelek ellehetlenítését.
  • Elképzelhető, hogy átdolgozzák a bírói kinevezések pontrendszerét.
  • Szociális szféra 25%-os béremelése ősszel, legkésőbb jövő év elején várható.
  • Ősszel döntés születhet a tankerületi központok átalakításáról.
  • Legkésőbb jövőre kerülhet sor az alapvető élelmiszerek, zöldségek és gyümölcsök áfacsökkentésére. Ugyanakkor Magyar Péter jelezte, ő szeretné, ha ez idén megtörténhetne.
  • Visszaengedhetik az Orbán-kormány alatt kitiltott fogadóirodákat. A rendelkezés korábban monopolhelyzetbe hozta a Szerencsejáték Zrt.-hez tartozó tippmix.hu-t, és a Habony-Garancsi körökhöz köthető vegas.hu-t az online fogadási piacon.
  • Elindult a felülvizsgálat a rendszerhasználati díjakkal kapcsolatban.
  • Nem kap állami hirdetést a HírTV.
  • Vannak tervek a Gazdasági Versenyhivatal és az Állami Számvevőszék jelenlegi elnökének eltávolítására is.
  • Ígéretet tett arra, hogy felülvizsgálják a független benzinkutaknak ígért kompenzációt, amelyre korábban nem volt költségvetési fedezet.

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