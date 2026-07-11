Magyar Péter a közvetlen államfő-választást támogatná, érkeznek a bejelentések

Magyar Péter miniszterelnök egy szombat esti Reddit-fórumon megerősítette, hogy a köztársasági elnök közvetlen megválasztását támogatja. A kormányfő a felhasználók kérdéseire válaszolva a sportfinanszírozás átalakításáról, valamint az azbesztszennyezés kezeléséről is megosztotta a Tisza-kormány terveit. Szóba került még többek között a gyorshajtók szigorúbb büntetése és új energetikai pályázatok is, valamint áfacsökkentések és béremelések kérdése is.

A miniszterelnök még pénteken hirdette meg a közösségi oldalon, hogy egy kötetlen kérdezz-felelek (AMA, azaz Ask Me Anything) keretében bárki kérdezhet tőle a Reddit platformon. Bár az esemény során jelezte, hogy a rendkívüli érdeklődés miatt nem tud minden felvetésre azonnal reagálni, ígérete szerint a napokban visszatér a platformra, hogy megválaszolja a fennmaradó kérdéseket.

A beszélgetés során az egyik legfontosabb téma az új alkotmány megalkotása, valamint az államfőválasztás módja volt. Arra a felvetésre, hogy a jövőben az Országgyűlésre vagy közvetlenül a választópolgárokra bízná-e a döntést, a kormányfő kifejtette, hogy mindenkit be szeretnének vonni az alkotmányozási folyamatba. Hozzátette, bár a végső döntés a választókon múlik,

ő személy szerint egyértelműen a közvetlen elnökválasztás mellett foglal állást.

A felhasználók a sportfinanszírozás jövőjéről is érdeklődtek, különös tekintettel a korábbi TAO-rendszer átalakítására. Magyar Péter elmondta, hogy a sporttámogatásokat beépítik a központi költségvetésbe, amivel garantálják a rendszer átláthatóságát és ellenőrizhetőségét. Egyúttal leszögezte, hogy a sportra fordított források összege a változtatások ellenére sem fog csökkenni.

A kormányfő emellett az azbesztszennyezés ügyére is kitért. A probléma azonnali kezelését célzó,

rövid távú intézkedésekről várhatóan már a jövő héten hivatalos bejelentést tesz a kabinet.

Magyar Péter ezen kívül lényegében bejelentette, hogy

szigorítják a gyorshajtókra és ittas vezetőkre kiszabható büntetéseket.

Új lakossági energetikai pályázatot indítanak még az idén. Ősszel új házfelújítási program is várható. (Két eltérő kérdésre érkezett válasz, így lehet, hogy a kettő közös programot takar.)

(Két eltérő kérdésre érkezett válasz, így lehet, hogy a kettő közös programot takar.) Felülvizsgálják a Bosnyák téri irodakomplexum ügyét.

Dolgoznak a Diákhitel kamatának csökkentésén.

Női higiénés termékek áfáját csökkenteni fogják.

Várható a közeljövőben érdemi, célzott bérkorrekció a NOKS-státuszú iskolai dolgozók számára.

A nyugdíjas SZÉP kártyával kapcsolatban kijelentette, dolgoznak azon, hogy az őszi bevezetés tartható legyen.

Ősszel meghirdetnek egy új hazaváró programot.

Megszüntetik a kaszinók adómentességét.

Augusztus 20-án lesz tűzijáték és drón show is. Szolidabb rendezvényt terveznek, de a tűzijátékkal nem tudtak mit kezdeni, a kormányfő állítása szerint azt az Orbán-kormány már korábban megrendelte.

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Elképzelhető, hogy átdolgozzák a bírói kinevezések pontrendszerét.

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Ősszel döntés születhet a tankerületi központok átalakításáról.

Legkésőbb jövőre kerülhet sor az alapvető élelmiszerek, zöldségek és gyümölcsök áfacsökkentésére. Ugyanakkor Magyar Péter jelezte, ő szeretné, ha ez idén megtörténhetne.

Ugyanakkor Magyar Péter jelezte, ő szeretné, ha ez idén megtörténhetne. Visszaengedhetik az Orbán-kormány alatt kitiltott fogadóirodákat. A rendelkezés korábban monopolhelyzetbe hozta a Szerencsejáték Zrt.-hez tartozó tippmix.hu-t, és a Habony-Garancsi körökhöz köthető vegas.hu-t az online fogadási piacon.

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