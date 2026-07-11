Magyar Péter a közvetlen államfő-választást támogatná, érkeznek a bejelentések

A miniszterelnök még pénteken hirdette meg a közösségi oldalon, hogy egy kötetlen kérdezz-felelek (AMA, azaz Ask Me Anything) keretében bárki kérdezhet tőle a Reddit platformon. Bár az esemény során jelezte, hogy a rendkívüli érdeklődés miatt nem tud minden felvetésre azonnal reagálni, ígérete szerint a napokban visszatér a platformra, hogy megválaszolja a fennmaradó kérdéseket.
A beszélgetés során az egyik legfontosabb téma az új alkotmány megalkotása, valamint az államfőválasztás módja volt. Arra a felvetésre, hogy a jövőben az Országgyűlésre vagy közvetlenül a választópolgárokra bízná-e a döntést, a kormányfő kifejtette, hogy mindenkit be szeretnének vonni az alkotmányozási folyamatba. Hozzátette, bár a végső döntés a választókon múlik,
ő személy szerint egyértelműen a közvetlen elnökválasztás mellett foglal állást.
A felhasználók a sportfinanszírozás jövőjéről is érdeklődtek, különös tekintettel a korábbi TAO-rendszer átalakítására. Magyar Péter elmondta, hogy a sporttámogatásokat beépítik a központi költségvetésbe, amivel garantálják a rendszer átláthatóságát és ellenőrizhetőségét. Egyúttal leszögezte, hogy a sportra fordított források összege a változtatások ellenére sem fog csökkenni.
A kormányfő emellett az azbesztszennyezés ügyére is kitért. A probléma azonnali kezelését célzó,
rövid távú intézkedésekről várhatóan már a jövő héten hivatalos bejelentést tesz a kabinet.
Magyar Péter ezen kívül lényegében bejelentette, hogy
- szigorítják a gyorshajtókra és ittas vezetőkre kiszabható büntetéseket.
- Új lakossági energetikai pályázatot indítanak még az idén. Ősszel új házfelújítási program is várható. (Két eltérő kérdésre érkezett válasz, így lehet, hogy a kettő közös programot takar.)
- Felülvizsgálják a Bosnyák téri irodakomplexum ügyét.
- Dolgoznak a Diákhitel kamatának csökkentésén.
- Női higiénés termékek áfáját csökkenteni fogják.
- Várható a közeljövőben érdemi, célzott bérkorrekció a NOKS-státuszú iskolai dolgozók számára.
- A nyugdíjas SZÉP kártyával kapcsolatban kijelentette, dolgoznak azon, hogy az őszi bevezetés tartható legyen.
- Ősszel meghirdetnek egy új hazaváró programot.
- Megszüntetik a kaszinók adómentességét.
- Augusztus 20-án lesz tűzijáték és drón show is. Szolidabb rendezvényt terveznek, de a tűzijátékkal nem tudtak mit kezdeni, a kormányfő állítása szerint azt az Orbán-kormány már korábban megrendelte.
- Nem tervezik a Fidesz betiltását, vagyis az ellenfelek ellehetlenítését.
- Elképzelhető, hogy átdolgozzák a bírói kinevezések pontrendszerét.
- Szociális szféra 25%-os béremelése ősszel, legkésőbb jövő év elején várható.
- Ősszel döntés születhet a tankerületi központok átalakításáról.
- Legkésőbb jövőre kerülhet sor az alapvető élelmiszerek, zöldségek és gyümölcsök áfacsökkentésére. Ugyanakkor Magyar Péter jelezte, ő szeretné, ha ez idén megtörténhetne.
- Visszaengedhetik az Orbán-kormány alatt kitiltott fogadóirodákat. A rendelkezés korábban monopolhelyzetbe hozta a Szerencsejáték Zrt.-hez tartozó tippmix.hu-t, és a Habony-Garancsi körökhöz köthető vegas.hu-t az online fogadási piacon.
- Elindult a felülvizsgálat a rendszerhasználati díjakkal kapcsolatban.
- Nem kap állami hirdetést a HírTV.
- Vannak tervek a Gazdasági Versenyhivatal és az Állami Számvevőszék jelenlegi elnökének eltávolítására is.
- Ígéretet tett arra, hogy felülvizsgálják a független benzinkutaknak ígért kompenzációt, amelyre korábban nem volt költségvetési fedezet.
Cikkünk folyamatosan frissül..
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Évtizedek óta nem látott mélyponton Oroszország - Egyre több ágazatban jelentkeznek a problémák
Képtelenek mit kezdeni az ukrán támadásokkal.
Újraindult a közmédia hírszolgáltatása egyes csatornákon
Az élesebb szeműk pedig az M1-en is találkozhatnak hírekkel.
Jelentett az ukrán vezérkar: szabályosan letarolták az orosz flottát
Az éj leple alatt.
Vége a figyelmeztetésnek, ezúttal már egész részlegeket kellett bezárni az IKEA-s sztrájk miatt
Komoly fennakadásokat okozott a munkabeszüntetés.
Szövetségi ügynökök jelentek meg amerikai újságírók házainál, miután kritizálták Donald Trump döntését
Az Air Force One-nal kapcsolatban.
A foci-világbajnokság már akkora, hogy a bolygó is megérzi
Csak a gyep zöld a mostani focivébén.
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást,
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.