Megindult a harc az iPhone trónjáért: súlyos vádakkal pereli az Apple a ChatGPT fejlesztőjét

Keresetében az Apple azt állítja, hogy az OpenAI szervezett módon, korábbi munkatársak, célzott toborzás és beszállítói kapcsolatok révén próbált bizalmas információkhoz jutni saját hardverfejlesztéseinek felgyorsítása érdekében. Az OpenAI a vádakra reagálva visszautasította az állításokat, mondván, hogy nincs szükségük mások üzleti titkaira, és a jövőben is a saját innovatív technológiáik fejlesztésére fognak összpontosítani.
A jogi vita tétje lényegében az, hogy ki fogja uralni a mesterséges intelligenciára épülő eszközök jövőbeli piacát, amelyek akár a hagyományos operációs rendszerek és alkalmazások nélkül is képesek működni.
Egy sikeres OpenAI-termék komoly konkurenciát jelenthetne az Apple legfőbb bevételi forrásának számító iPhone-nak,
az elemzők szerint ugyanis a startup már saját okostelefon vagy egyéb hardver kifejlesztésén dolgozik.
A keresetben megnevezett két korábbi Apple-alkalmazott Csang Liu egykori rendszer-villamosmérnök, valamint Tang Jev Tan, az iPhone és az Apple Watch terméktervezésért felelős korábbi alelnöke. Az Apple állítása szerint Csang Liu nem adta vissza a céges laptopját, majd egy hitelesítési hibát kihasználva bejelentkezett a vállalat belső hálózatába, ahonnan több tucatnyi bizalmas, hardverfejlesztéssel kapcsolatos dokumentumot mentett le. Tang Jev Tan, aki jelenleg az OpenAI hardveres részlegének vezetője, a vádak szerint a távozása előtt értékes beszállítói adatokat és belső piaci elemzéseket továbbított a saját e-mail-címére.
Az Apple szerint Tang Jev Tan arra is bátorította az egykori kollégáit, hogy az OpenAI-nál zajló állásinterjúkra vigyenek magukkal alkatrészeket bemutató gyanánt. A beadvány arra is kitér, hogy az OpenAI munkatársai közvetlenül az Apple beszállítóitól is megpróbáltak üzleti titkokat kifürkészni, például egy bizalmas fémmegmunkálási eljárás részleteinek megismerésével.
Az Apple adatai szerint jelenleg több mint négyszáz korábbi munkatársuk áll az OpenAI alkalmazásában.
A jogi szakértők úgy vélik, hogy az ügynek komoly súlya lehet, noha az Apple bizonyos vádjai – így például a munkatársak tömeges átcsábítása – Kalifornia állam törvényei szerint nem minősülnek jogellenesnek. Mark Lemley, a Stanfordi Egyetem jogászprofesszora rámutatott, hogy komoly jogi következményekkel járna az OpenAI-ra nézve, ha beigazolódna az a vád, miszerint az új munkatársak üzleti titkokat tulajdonítottak el, és azokat a startup fel is használta a saját fejlesztéseihez.
A két vállalat közötti feszültség azután mérgesedett el, hogy 2024-ben partnerségi megállapodást kötöttek, amelynek révén a ChatGPT integrálódott az Apple eszközeibe, a Siri hangasszisztens pedig hozzáférést kapott a mesterséges intelligencia válaszaihoz. Az OpenAI tavaly egy 6,5 milliárd dollár értékű tranzakció keretében megvásárolta az io Products nevű hardvergyártót, amelyet az Apple egykori legendás tervezője, Jony Ive alapított, bár az ő neve nem szerepel az alperesek között a keresetben.
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